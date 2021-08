Mauro Sabatini pegó la vuelta. Luego de su paso por el fútbol de Venezuela, donde jugó para el Zulia, el goleador de notable pasado por Sporting se sumó a Olimpo, de gran presente en el Federal “A”.

El “Topo” había llegado a disputar un par de partidos para Sporting en la presente temporada en el torneo que quedó vacante por la situación epidemiológica.

El regreso del futbolista de 30 años al rojinegro era imposible tras el cierre del libro de pases en la Liga del Sur. La grave lesión de Ulises Virreyra en el aurinegro le abrió las puertas al ex Sporting que decidió regresar a nuestro país porque la situación en Venezuela se tornó insoportable.

“Hace dos meses que no cobro y en la casa donde vivo con un compañero paraguayo no tenemos agua ni luz. De esa manera es imposible afrontar los 45 grados de temperatura que hace casi todos los días. A eso sumale que no podemos salir por la represión y el peligro que hay en las calles, donde el dinero escasea cada vez más y la gente hace 25 cuadras de cola para conseguir combustible a cualquier valor”, contó Sabatini a La Nueva, días atrás.

El “Topo” firmó contrato con Olimpo hasta diciembre de 2022.