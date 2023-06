Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la escuela primaria 23. El proyecto “Cuidado, abejas a la vista” que nació de los 64 alumnos de los primeritos y sus docentes, Laura Palladino y Alejandra Velez, trascendió a otras provincias. El mismo será presentado en la Feria de Ciencias, pero los más pequeños hablaron con Vía y dejaron firme la postura de cuidar el Medio Ambiente.

Ante las preguntas de la periodista Viviana Montenegro, Antonia, alumna de primero manifestó, “Somos guardianes, hay que dejar de contaminar el mundo y cuidarlo” . Además con gran entusiasmo narraron todo el conocimiento que adquirieron con el apicultor Mauro Iturrioz.

Por otro lado, las familias de los estudiantes también se involucraron y colaboran en la reutilización de objetos en los hogares.

Por otro lado, se incorporaron con el mismo objetivo Miriam Mansilla, Directora de la E.P N°182 y E.P N°6 de La Matanza, Ofelia Ester Lencina, docente Escuela N°9 Feliz Frías de Hernández, Departamento de Nogoyá (Entre Ríos). También, Susana Patricia López Supervisora Departamental de lenguajes artísticos, de Ushuaia (Tierra del Fuego), Guardianes de la ecología Ciudad de 9 de julio y Carina Foresi, docente de Bahía Blanca, Escuela N°22.

Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la Escuela Primaria 23 Foto: Viviana Montenegro

“Desde el inicio de nuestro trabajo observamos el entusiasmo ,compromiso y ganas de saber un poco más sobre esta temática por parte de nuestros estudiantes. Pudieron comprender la importancia de la preservación de esta especie para la vida humana porque: las abejas cumplen un rol importante en el medio ambiente, con su polinización dan y preservan la vida de las plantas, gracias a su venenos podemos contar con la producción de oxitoxina (medicamento utilizado para combatir grandes infecciones)”, indicaron las maestras.

Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la Escuela Primaria 23 Foto: Viviana Montenegro

Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la Escuela Primaria 23 Foto: Viviana Montenegro

“De esta manera se espera que sigamos siendo movilizados por el entusiasmo, el interés y la necesidad de aprender, conocer y demostrar lo aprehendido no quedando aislados ya que ello no produciría un cambio sustancial en la preservación de esta especie si la sociedad toda no se compromete en pos de este objetivo , como así la divulgación de la información sobre el cuidado del medio ambiente ”, agregaron.

Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la Escuela Primaria 23 Foto: Viviana Montenegro

Punta Alta tiene “guardianes del planeta” en la Escuela Primaria 23 Foto: Viviana Montenegro

“ A lo largo del trabajado están observando el impacto que produce en otras personas y los cambios que pueden lograr haciendo conocer a otros todo lo aprendido por ellos , comprendiendo así la importancia de no trabajar de manera aislada”, finalizaron.

Este proyecto aún no finalizó y continuará buscando llegar a todos los países del mundo, para preservar nuestra casa el planeta Tierra, cuidando el Medio Ambiente.