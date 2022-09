Una vivienda de calle Uriburu 621 vive una verdadera odisea desde octubre de 2021 cuando la empresa ABSA comenzó con una obra y hasta el momento no la finalizó. Diana Velasco, es una vecina puntaltense que teme por su casa y realizó varios reclamos sin obtener solución.

Velazco le manifestó a Vía, “vivo en Uriburu 621 y desde 1/10/21 veía que la vereda de a poco se iba desnivelando, desde ese día empecé los reclamos en ABSA y principios de Junio de este año se me hundió la vereda. Vino un encargado de ABSA me notificó que esa obra ya había sido elevada pero no daban el ok y solo pusieron un vallado. El tema es que si sigue socavando se me va a desmoronar la casa”.

Punta Alta: ”se desmoronó la vereda y no tiene respuesta de ABSA” Foto: Redacción Vía Punta Alta

“Del Municipio, cuando se desmoronó la vereda en Junio, vino Torrontegui y Montero pero es tema del caño principal de ABSA”, finalizó.