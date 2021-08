Carlos Moreno tiene 74 años y fue diagnosticado con cáncer de próstata. ésta última derivó en una metástasis en los huesos y como consecuencia de la enfermedad, tiene que ser operado de la cadera para hacer el recambio de una prótesis. Se encuentra en sillas de ruedas. Su hija Lourdes tenía el dinero para la cirugía pero fue estafada en el caso AMUTRA.

Lourdes habló con Vía Punta Alta y manifestó, “Nos enteramos que tenía cáncer el día que lo lleve al traumatólogo el 14 de mayo porque se le fracturó la cadera. Inmediatamente conseguimos turno con el oncólogo y el urólogo. El 7 de junio lo internaron, en el hospital Eva Perón. Lo atendieron de maravilla, un valor humano buenísimo”.

Agregó, “Le realizamos la biopsia de próstata de forma particular para que pueda obtener el tratamiento oncológico adecuado y ya está todo el trámite realizado, esperando la medicación. Pero además, como tiene IOMA solicitamos la prótesis. El traumatólogo se comunicó este martes 10 de agosto para decirnos que no hay novedades de la prótesis y ya sería la segunda fecha que se pierde de cirugía. La primera fue el jueves 5 y la segunda era este jueves12. Vamos a pedir un recurso de amparo. Mí papá no puede esperar más, ya hace 8 meses que tiene esta fractura”.

La familia debe juntar más de 120 mil pesos para operarlo. Entre el costo de la internación, médicos, entre otros. Presupuesto:

Estudios médicos y presupuesto de la operación para el recambio de cadera. Vende un bono contribución para ayudar a su papá. Vía Punta Alta

Continuó, “ Teníamos nuestros ahorros en AMUTRA y nos dejó sin nada, ya hicimos la denuncia. Es muy triste porque ya estaría operando porque tenía el dinero para prótesis y cirugía, no tendría que estar pidiendo ayuda económica y es agotador. Diariamente surgen cosas con la salud de él y también las nuestras , nosotros somos una familia compuesta por mí esposo militar, yo peluquera con 5 hijos”.

“Mi papá tiene una pensión por su esposa fallecida yo voy a tratar de tramitar la jubilación que no le salió porque le faltan 8 meses de aportes, sí increíble 8 meses. Estamos haciendo el bono contribución, me da mucha pena, pero es lo que hay”, finalizó.

Para comprar el bono comunicarse al 2932- 530722. También podés ayudar en la cuenta del banco Provincia, caja de ahorro: MORENO CASTILLO LOURDES ELIZABET - Documento:27942647099 - CBU:0170080040000039126074 - Alias:SALMON.FRESA.PALMA

Documentación de estudios médicos realizados:

