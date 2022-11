Por primera vez participará un “coro de señas” en Patagonia Canta y es puntaltense

El próximo 9 de noviembre el coro municipal de Punta Alta, “Sueños en Señas”, deberá viajar a San Martín de los Andes a representar a nuestra ciudad y a la provincia en el evento Patagonia Canta. Las integrantes solicitan ayuda a la sociedad.

Alias de CBU: ATOMO.GRIS.MANO CBU: 0440001140000151920107 Titular: Karina Alejandra Ve

“Hace mucho trabajan las chicas para juntar peso a peso...el 9 de noviembre ya salen. Solo resta juntar $120.000 . Tan solo 240 que podamos poner 500$, lo logramos ”, publicó Yanina Rodríguez.

Karina Veñy, directora del coro publicó, “Quería contarles que el coro municipal Sueños en Señas, esta invitado al evento Patagonia Canta, que se realiza desde hace varios años en distintas localidades del sur de nuestro país. Aceptamos su invitación, después del freno que la pandemia nos puso a todos, donde no hubo mucha actividad y las maripositas en la panza comenzaron a sentirse. Ensayos, nuevas versiones de las canciones, siempre aprendiendo y siempre en un compromiso de mejora constante”.

“Los coros participantes cierran el evento cantando todos una misma canción, es una hermosa costumbre de unidad y camaradería entre los coreutas... y... adivinen? Hace unos días recibí el mensaje del director de la masa coral, que se enteró de que por primera vez se presentará un coro “diferente” y me hace el honor de que les enseñemos en lengua de señas una canción de la cultura Qom que vamos a cantar todos juntos. No podía parar de saltar de la emoción!!! Nuestro coro nuevamente no sólo va a representar a la ciudad y a la provincia, sino que también les vamos a enseñar una canción en LSA”.

“Como ya saben estamos juntando el dinero para poder asistir. Sabemos que todo está difícil, pero también sabemos de la solidaridad de la gente que conoce nuestro proyecto desde hace tanto tiempo, que sienten la causa como suya, valoramos su ayuda”.