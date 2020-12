Lorena Bahia relató como empleada municipal lo que le preocupa y como lleva adelante el paro que tiene en vilo a la ciudad hace más de tres semanas.

“Soy empleada municipal y me duelen algunos comentarios de la gente. Aunque más me duele cómo se nos menosprecia como trabajadores desde hace algún tiempo. Por eso me gustaría contarle a quien le interese algunas cosas”, comenzó Loreno.

“Primero: si pensas que tus impuestos son sólo para pagarle el sueldo a los empleados es como pensar que cuando vas a un restaurante estás pagando solo el sueldo de los mozos ( en realidad pagas por la comida, la atención, y el sueldo del empleador)”.

“Segundo: si no tenés idea de lo que se reclama, antes de opinar informate (no se reclama aumento de sueldo sino actividad crítica y otros acuerdos que ya habían sido firmados y no se cumplieron)”.

“Tercero: si una petición o la exigencia de cumplimiento de derechos no se cumple, todos los trabajadores argentinos tienen derecho a manifestarse amparados por la Constitución Nacional”.

“Cuarto: nadie se ausenta de su trabajo por gusto, ni vagancia, al contrario, resultamos perjudicados en muchas cosas, y al volver vamos a tener mucho más trabajo, y estamos arriesgado mucho más de lo que se ve a simple vista; cuando se llega a estas instancias es porque no queda más remedio”.

“Quinto: no somos borrachos, ni drogadictos, ni brutos, somos laburantes! La mayoría arranca desde abajo y se va capacitando a lo largo de la carrera municipal, de acuerdo a lo que cada sector o área requiera. (Menospreciar al laburante por ser pobre es de una gran bajeza moral. Aclaro que digo pobre porque la mayoría permanecemos bajo la línea de pobreza)”.

“Al respecto debo decir para quien le interese, que contamos con gran beneficio, y es que, cuando estamos estudiando, y rendimos exámenes, se nos conceden esos días para estudiar ( ese es un derecho adquirido gracias a otras luchas anteriores, que en su momento habrán generado descontento de quienes no le veían sentido al reclamo). Muchos de los derechos que hoy tenemos TODOS como ciudadanos, se lograron gracias a reclamos y medidas de fuerza que en su momento no fueron comprendidas por la totalidad de la población, pero hoy son disfrutados por todos y cada uno de los beneficiados”, continuó.

“También noto que es necesario aclarar que lo que se reclama beneficia a profesionales de la salud, cómo también personal de riesgo, no sólo peticiones de hace cinco años sino también por haber estado en primera línea frente a esta pandemia, arriesgando su vida y la de su familia. No nos involucra a todos los empleados, sin embargo, y a habiendo arriesgado nuestros sueldos, aguinaldo, bonificaciones acordadas y firmadas, la adhesión fue casi total, y sin amenazas ni intimidaciones ( lo aclaro porque hablé con personas que se presentaron a trabajar y me contaron que nadie los molestó) simplemente no están de acuerdo con la medida de fuerza o en algunos casos son contratados y temen perder el trabajo (esto me lo dijo una persona que está siendo intimidada por su jefe con insinuaciones. Ya se tomarán medidas al respecto cuando se anime a denunciarlo, nunca en contra de su voluntad)”.

“Un ítem a parte: se propuso realizar recolección mientras sigue el paro y fue rechazado. También se propuso realizar las liquidaciones siguiendo con el paro y también se rechazó esa propuesta. Se nos exige Todo o Nada, esa no es una negociación ni acá ni en la China”.

“Por último (aunque hay mucho más por decir) los trabajadores municipales también somos contribuyentes, también pagamos impuestos, también sufrimos la falta de agua, los pozos en las calles, la falta de luminarias, y todas esas cosas de las que todos nos quejamos y pocos accionamos”.

“Nada más, Felices Fiestas a todos y Fuerzas a la gran Familia Municipal, con los mayores deseos de que esta situación se resuelva pronto”, finalizó.