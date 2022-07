Sporting comenzó mal el torneo Clausura de la Liga del Sur. El rojinegro cayó por 2 a 0 como local ante Olimpo, luego de una semana movida en lo deportivo, que terminó con Jorge Montesino fuera del cargo de entrenador.

El equipo puntaltense fue dirigido de manera interina por Federico Nieto.

Los goles del visitante fueron convertidos por Iván Tello, de tiro penal a los 33 minutos del primer tiempo y a los 9 minutos del segundo tiempo.

Tras esta derrota y terminada la primera fecha, Sporting deberá buscar un DT. Como siempre sucede en estos casos, los nombres entre comienzan a surgir entre aquellos que se postulan y los que son del agrado de los dirigentes.

¿Tuya puede ser el DT?

En este contexto volvió a surgir el nombre de Fabián Tuya, quien ya estuvo entre los candidatos a dirigir al rojinegro antes de la llegada de Montesino. Finalmente, la carpeta que acercaron con antecedentes de Montesino prevalecieron para el comodorense, tras el fracaso de su gestión el nombre de Tuya vuelve a estar en la mesa de posibilidades.

Tuya dividió y divide opiniones entre los dirigentes. Hay quienes lo quieren en Mitre y Sáenz Peña como DT y quienes “lo miran de reojo”. Haber ganado el Clausura con un equipo modesto como Tiro Federal hizo que el llamado exista.

No fue un solo llamado, fueron varios y comenzaron el jueves. Nadie lo confirma, pero no hay quien lo niegue oficialmente.

Lo cierto es que de acuerdo a lo consultado por Vía la propuesta existió y quien debe responder es el técnico. Personas cercanas a Tuya indican que “Tiene dudas y certezas, en uno días va a responder”.

Es concreto que, más allá de contar con quienes lo apoyan y los que no, Tuya quiere volver a dirigir a Sporting y se lamentó no haber sido elegido en 2021. “No dirigí a Sporting porque los dirigentes quisieron otro director técnico y están en todo su derecho”, dijo a Vía Punta Alta tras haber ganado el Apertura.

Otros resultados de la primera fecha

Tiro Federal 0 – Liniers 0

Huracán 1– Comercial 3

Bella Vista 3 – Villa Mitre 0