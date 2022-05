Florencia Neville, la joven puntaltense de 25 años que fuera diagnosticada con síndrome de Hellp cuando transcurría su embarazo de 34 semanas, protagonizó un conmovedor posteo por redes sociales, mientras transita su milagrosa recuperación. Emocionada agradeció por todo lo que recibió, mensajes, oraciones o de diversas maneras.

Florencia recibió el alta ambulatoria, luego de trasplante de hígado y otras complicaciones de salud. Continúa su recuperación en Capital Federal y a la espera de reencontrarse con Aitana, la bebé prematura que tras la cesárea de urgencia permanece alojada en el área de Neonatología del Hospital Penna.

“ Cuando prendí mi celular no paraban de llegarme mensajes hermosos, claro no pude ni puedo evitar que se me caigan las lágrimas, pero es algo tan gratificante sentirse querida y tan acompañada, por más que esté a 600km siempre los sentí cerca de mí”, señaló Flor en su cuenta de Facebook.

“Gracias a todos los que jamás se movieron de mi lado, gracias por todo lo que han hecho gracias de todo corazón gracias. Gracias a Dios, a la vida y a todos los que me mandaron tantas fuerzas hoy tengo otra oportunidad de seguir disfrutando de la vida! Feliz primer mes a mi bebita hermosa! prometo mostrárselas cuando al fin llegue el día de conocerla. Gracias mi Aitu por llegar a mi vida, te amo”, escribió.

