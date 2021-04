La reducción en la cantidad de camas destinadas a la atención de pacientes con coronavirus en el Hospital Naval de Puerto Belgrano causó preocupación e indignación entre los vecinos del distrito.

Tal como publica la Brújula24, “ Existe un serio riesgo de un inminente cierre de capacidades en el Hospital Naval. La IOSFA y la Armada no dan a basto para contener a todos sus afiliados . Además, tenemos un grave problema con la obra social, porque le paga más a los prestadores privados y públicos fuera de la Armada, lo que genera un desfinanciamiento de este nosocomio”, denunció Ana Mendoza, secretaria general de ATE en Coronel Rosales.

“ En el Hospital Naval no hay guantes, no hay medicamentos y no hay insumos para los profesionales. No existe una política de la atención primaria de la salud y no hay capacidad para atender a todos los afiliados que tiene la obra social. Nos preocupa que muchos de los trabajadores se queden sin trabajo, si la cuestión se sigue agravando”, agregó.