Tras el fin de semana el panorama político en Coronel Rosales puso en escenas nombres propios para lo que serán las PASO del 12 de septiembre. En estas legislativas se renovarán la mitad de las bancas (9) del Concejo Deliberante.

Las mismas corresponden a Juntos por el Cambio (5), Bien Común (2) y el Frente de Todos (1) que las pondrán en juego. La restante corresponde al GEN, que no participará con lista propia en estas elecciones.

El panorama más claro lo tienen Juntos y Bien Común, sin internas ya resolvieron sus candidatos para las elecciones de noviembre luego que superen las PASO.

La única interna será la del Frente de Todos en la que competirán las listas encabezadas por Rodrigo Sartori y Natalia Suárez.

En las PASO buscarán validar sus listas el Frente de Izquierda, y tres nuevas fuerzas políticas “Vamos con Vos” que tiene como referente nacional a Florencio Randazzo, “Somos Rosales” que llegó al distrito con Pablo Garate como referente seccional y Nos Coronel Rosales, quién tiene como representante nacional a Juan José Gómez Centurión. Un ex militar, ex combatiente de Malvinas, ex vicepresidente del Banco Nación y ex titular de la Aduana.

NOS Coronel Rosales:

Concejales: 1) Benjamín Mejías, 2) Patricia Gainza, 3) Pablo Gómez 4) Braulia Troncoso, 5) Matías Chillemi, 6) Noelia Meza, 7) Fidel Sánchez, 8) Débora Silva y 9) Daniel Navarro.