El intendente de Coronel Rosales Mariano Uset desde su cuenta de Twitter, alertó a los vecinos y expresó su preocupación ante la liberación de un ladrón que había sido aprehendido en ocasión de robo por la policía el miércoles por la madrugada.

En esa oportunidad fue capturado Bruno Piedra de 26 años, quien fue liberado pocas horas después. La particularidad es que el sujeto gozó de este beneficio por sexta vez.

“Vecinos de Buchardo e Irigoyen, el miércoles se detuvo a quien había robado en sus casas: Sepan que está suelto, como tantos otros”, publicó el Jefe Comunal.

Posteriormente en declaraciones al programa “Nunca es Tarde” de la “La Brújula 24″, Uset se explayó sobre el tema y manifestó su sensación ante lo sucedido:

“La impotencia la siento como vecino. Yo vivo a cuatro cuadras de allí, no tengo ningún privilegio y eso podría estar pasando eso en mi cuadra”

El posteo a modo de advertencia de Uset va a tono con la preocupación de los vecinos del sector, quienes expresaron su preocupación ante el hecho que “les hace perder tranquilidad”, atendiendo que en esa zona céntrica viven muchas familias y personas mayores solas.

En el posteo Uset solicitó a la justicia que no “me acuse de entrometerme” y que “progres no me acusen de estigmatizar a un “pobre chorro”.

“Es un pibe que hay que ponerlo donde tiene que estar y desde allí trabajar su reinserción”, finalizó.