El destructor “Hércules” tuvo su última ceremonia de arriado de pabellón

El destructor “ARA Hércules”, construido en Inglaterra para la Argentina, tuvo su última ceremonia de arriado de pabellón. Pasó a condición de radiado, después de 48 años de servicio en la Armada.

El buque participó de la guerra de Malvinas y quedó oficialmente fuera de servicio, con la condecoración “Operaciones en Combate” por su papel en la guerra.

En la semana se realizó la última ceremonia de arriado de su pabellón nacional, el retiro de su bandera de guerra y el pase a su condición de buque radiado. El primer izado se hizo el 10 de mayo de 1976.

El destructor "ARA Hércules" tuvo su última ceremonia de arriado de Pabellón. Foto: Gaceta Marinera

“Es un día de sentimientos encontrados: nos invade un torbellino de profunda nostalgia y de resignada tristeza que debemos encarar con la debida gallardía naval. “El ‘Hércules’ me ha visto crecer como cadete naval, me ha formado como oficial de Marina y me ha enseñado a ser su segundo comandante. Nos ha llenado de días gloriosos y ha cumplido con su deber”, dijo durante el acto el segundo comandante del buque, capitán de corbeta Sergio Podoba.

Como el vicealmirante retirado Álvaro Martínez, quien formó parte de su dotación durante la guerra, y quien sostuvo que el “Hércules” marcó un hito en la historia naval del país: “Podemos decir que el ARA ‘Hércules’ ha cumplido su misión de defensa de la Patria y de los ideales más nobles.

La ceremonia en la dársena de Puerto Belgrano fue encabezada por el comandante de la Flota de Mar, contralmirante Gustavo Lioi Pombo.