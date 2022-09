El bahiense Francisco Nardelli disputa un lugar en el Parlamento Italiano

El bahiense Francisco Nardelli el único candidato del sur argentino que disputa un lugar en el Parlamento Italiano en las elecciones anticipadas que se realizarán el 25 de septiembre, luego que el , el presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunciara la disolución del Parlamento de ese país, tras la renuncia del primer ministro Mario Dragh.

Nardelli, quien es ingeniero civil y Director del Hospital Italiano es candidato a diputado por USEI y desde Octubre de 2021 ejerce el cargo de Consultor de la Provincia Autónoma de Trento.

En declaraciones al programa de FM Del Mar, “Contalo Como Quieras”, el candidato se refirió a la posibilidad de convertirse en legislador del país peninsular.

“No estaba en mis planes aceptar una candidatura tan rápido. Fui candidato de USEI en la elección pasada, pero al senado, teniendo un muy buen resultado”, recordó. Ante la circunstancia de la anticipación de los comicios manifestó que “actuó de filtro para aquellos que no conocen a la gente, para los que no vienen trabajando en conjunto con la colectividad. Y eso se convirtió quizás en el diferencial que yo puedo aportar, ya que hace más de treinta años que me dedico a trabajar por la italianidad”.

Su relación con la política italiana comenzó “de muy joven, censando a los trentinos de la zona en la que vivo. Fundamos el Círculo Trentino, y desde ahí nunca paré.

En el recorrido que lleva alrededor de tres décadas, Nardelli destaca: “pudimos gestionar ayudas económicas en momentos de crisis de la Argentina, generamos empleo con Cooperativas, pudimos ofrecer salud de excelencia, promovimos muchísimas cosas desde Italia. También organizamos congresos de jóvenes, ayudamos en la obtención de becas, creamos pasantías y bolsas de trabajo, muchísimas acciones que han reforzado los vínculos y que le han cambiado la vida a muchas personas”.

Francisco Nardelli Foto: Francisco nardelli

En los últimos días previos a las elecciones el se refirió a su llegada al parlamento. “Es poder llegar para renovar la fuerza de las asociaciones, y desde ahí potenciar nuevos liderazgos para los italianos en el exterior”, aseguró.

“Desde Roma, se pueden impulsar mejoras concretas para los servicios consulares, y es el mejor lugar para trabajar para resolver las problemáticas de ciudadanía”.

“Por este motivo el que me quiera acompañar con la boleta marrón será bienvenido, son siete listas en total. El único del interior de la Argentina soy yo, no hay nadie en ningún otro lado en ese sentido. Eso me da un potencial importante porque toda la red asociativa me está dando una mano”, finalizó Francisco Nardelli.

Cómo votar en las próximas elecciones

La Embajada de Italia en la Argentina, a través de un comunicado de prensa explicó que, mientras en Italia se vota el próximo domingo, 25 de septiembre, en el extranjero se vota antes.

Para ello, los ciudadanos italianos debidamente inscritos para votar, recibirán en sus domicilios el material de votación, el cual debe ser enviado a la Oficina Consular por correo antes de las 16:00 horas (hora de Argentina) del 22 de septiembre.