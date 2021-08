El último jueves en la sesión del Concejo Deliberante se desaprobó la iniciativa presentada por Bien Común por la que preveía sanciones a la empresa ABSA por el mal estado de las veredas y falencias en la prestación del servicio.

Desde el vecinalismo indicaron: “Esto es un retroceso enorme, ya que hay concejales que dicen defender a la comunidad y no acompañan esa propuesta”, tal lo manifestado por la concejal Liliana García.

“El bloque de Sartori y Cambiemos no acompañaron las propuesta que hubiera permitido al Intendente sancionar a la empresa ABSA. Si la empresa fuera un vecino más, probablemente ya tendría varias multas por las infinitas pérdidas de líquidos cloacales que hay en la ciudad. Pedimos al Municipio que ejecute sanciones para proteger la transitabilidad y la seguridad de los vecinos”, agregó la edil.

Liliana García (Concejal Bien Común) Vía Punta Alta

García explicó que el Frente de Todos se abstuvo en la votación, mientras que el oficialismo votó por la negativa. “Argumentaron que hay otros organismos provinciales facultados para multar a la empresa. Esto es engañoso y le da la espalda al vecino. Hay espacios que critican a ABSA en los medios y a la hora de votar hacen lo contrario”.

“ABSA no puede cobrar por un servicio que no presta. La empresa nunca dejó de facturar y, mientras tanto, los vecinos siguieron pagando. Por eso insistimos en que Uset diga públicamente, sobre si está de acuerdo o no, en aceptar la propuesta de Bien Común de permitir que la OMIC realice un amparo colectivo contra ABSA por la falta de prestación”, concluyó la concejal.