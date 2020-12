Este lunes no se registraron en Coronel Rosales casos positivos de coronavirus. Por otra parte, no fue dado de alta ningún paciente y no hubo resultados negativos de casos descartados.

El promedio de casos positivos diarios en los últimos 7 días es de 4.

En el marco de las investigaciones epidemiológicas que se llevan a cabo, hay 8 hisopados realizados pendientes de resultado.

Situación epidemiológica actual: 8 casos sospechosos, 1385 casos descartados, 121 casos en seguimiento y 1929 confirmados ( 1831 recuperados, 39 activos y 59 fallecidos).

Testeos rápidos del Covid 19. Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

Además, como lo publica Vía País, el Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que en las últimas 24 horas se registraron 4.116 nuevos casos de coronavirus y 50 muertes a causa de la enfermedad. Con estos nuevos registros ascienden a 41.813 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en el país.

En las últimas 24 horas, se notificaron 50 nuevas muertes, son 37 hombres: 5 residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de Chaco, 5 de Córdoba, 1 de La Pampa, 1 de Salta, 1 de San Luis, 2 de Santa Cruz y 14 de Santa Fe; y 13 mujeres: 4 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 de Córdoba, 1 de Salta, 2 de Santa Fe y 1 de Santiago del Estero.