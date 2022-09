Conflicto calle Pringles: “El Concejal Néstor Martínez vendrá a escuchar a los vecinos”

El conflicto en la periferia de la ciudad de Punta Alta comenzó hace una semana cuando los vecinos del sector se anoticiaron que la calle Pringles, que hasta ese momento era la única calle de asfalto de salida de los barrios Nueva Bahía, ATE 3 y San Cayetano, dejó de ser doble mano por una ordenanza votada en el Concejo Deliberante de forma unánime. Según indicaron, “había sido pedido por algunos vecinos de Pringles”.

A partir de allí, ciudadanos autoconvocados comenzaron a juntar firmas para solicitar la derogación de la medida y pidieron reunión con los ediles y con el propio intendente Mariano Uset. Aún no tienen una respuesta a los pedidos, pero el Concejal Néstor Martínez de la UCR, quién está a cargo de la Comisión de Obras en el HCD, se reunirá este viernes a las 18 hs con aquellos que estén en contra de la medida. Será en la plaza de Formosa y Pringles. Invitan a todo el barrio Nueva Bahía, ATE 3 y San Cayetano.

Horacio Tejada, uno de los precursores y quién había presentado el proyecto original del asfalto que tenía un circuito de anillo que beneficiaba a todo el sector, se puso al frente de la situación al notar que no se cumplió con lo que era en todo momento y más en días de lluvias, un beneficio en común para tres barrios. Así lo manifestó en el programa Contalo Como Quieras de Fm del Mar (100.1) y agregó, “los concejales no conocen la realidad del barrio, no conocen, no tienen idea lo que votaron”. “Ya juntamos más de 600 firmas de comerciantes, vecinos, colectiveros, remises, distribuidores, entre otros”.

Por otro lado, el Concejal de Juntos Santiago Maidana, en un medio local dijo, “que no piensan dar marcha atrás con la medida”.