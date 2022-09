Aseguran que “no hay ningún recorte en la Armada Argentina”

En medio de la polémica por la situación económica que atraviesa la Armada Argentina, el concejal del Frente de Todos Rodrigo Sartori mantuvo una reunión con el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Juan Carlos Daniel Abbondanza.

Posteriormente, a través de su cuenta de Facebook, manifestó: “(...) me contó sobre el presente y futuro de nuestra querida B.N.P.B y me clarificó que no existe ningún recorte en la Armada Argentina”.

“En la actualidad todos los Ministerios Nacionales están funcionando con el presupuesto del año pasado porque los representantes de Juntos por el Cambio dejaron sin presupuesto al Presidente por simple mezquindad política, estos mismos hoy hablan de recorte faltando a la verdad”, agregó.

🚨 información útil sobre la situación en la Armada🚨 Me reuní con el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la... Posted by Rodrigo Sartori on Tuesday, September 6, 2022

“No solo no hay recortes, sino que el Ministerio de Defensa les actualiza montos de refuerzos todos los meses. Además, los talleres están trabajando como hacía tiempo no pasaba y los diques están 100% operativos. Una gran noticia para Coronel Rosales”, destacó Sartori de la información recibida por parte de Abbodanza.

En este contexto, Sartori cuestionó el accionar de los concejales del PRO y el intendente Mariano Uset. Cuándo se habla de temas tan sensibles siempre es mejor ir a las fuentes antes de presentar proyectos exigiendo cuestiones que no son reales. Nadie se contactó con el COAA”, dijo.

“No vale todo en política. No se puede mentir con intención de llevar malestar a nuestra comunidad sin haber hablado con las autoridades correspondientes. Nunca es tarde para reflexionar estas actitudes”, finalizó el referente del Frente de Todos.