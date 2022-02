Mónica Alejandra González vive en Punta Alta y el 25 de Junio de 2020 fue diagnosticada con una “leucemia Mieloide Aguda “. Comenzó el tratamiento en el hospital Penna y culminó todo con un trasplante de médula en el Hospital San Martín de La Plata, pero 16 de diciembre de 2021 en el control de todos los meses los estudios no salieron bien y volvió la enfermedad.

Mónica publicó en su red Social Facebook, “para asombro de todos, tanto del médico como el de mi esposo y mío, no podíamos creer las palabras del Doctor cuando dijo, Mónica te tengo muy malas noticias... volvió la enfermedad a cero. No solo volvió la enfermedad y con ella nuevamente la lucha, sino que en esta oportunidad no solo me toca ganarle a la vida, sino que ya no estamos en condiciones económicas de afrontar la estadía en La Plata”.

Continuó, “GRACIAS a la gente que me rodea ,van a colocar algunas urnas en negocios. Amigos también venderán un bono contribución con premios donados por los comercios puntaltenses. Es una situación difícil de afrontar, pero no dudo en la solidaridad de tanta gente maravillosa”.

A partir del 17 de diciembre Mónica estuvo internada 32 días en el hospital Penna, nuevamente con un tratamiento mucho más agresivo que la primera internación.

“ Nunca perdí la Fe en DIOS ,siempre supe que Él ...Estuvo y Está de mi mano. Voy por mi segundo trasplante ”, agregó.

Pueden comunicarse para adquirir un bono contribución al 2932- 443221 o ayudar en la cuenta bancaria cuyo Alias es YUYO.PARE.NAPA.MP o vía –Mercado Pago- al CBU 0000003100044468421690 a nombre de Mónica González.