Sufría violencia de género por parte de su ex y lo asesinó en la víspera de Nochebuena: “Creo que lo maté”

Una mujer mató a su expareja en la víspera de Nochebuena tras sufrir violencia de género y le confesó el crimen a un vecino. El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de Los Cardales y la autora del mismo quedó detenida por homicidio agravado por el vínculo.

Patricia Salinas, de 42 años, ya había denunciado a Lázaro Choque ante la justicia y hacía menos de un año, e incluso el hombre tenía una medida de restricción por parte del Juzgado de Paz de Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, la pareja había vuelto a convivir en el fondo de una propiedad ubicada en Garín al 200, lugar que se convirtió en el horror.

“Gordo, creo que lo maté”, le dijo Salinas a un vecino con el que se cruzó en la madrugada del 23 de diciembre. Minutos más tarde, fue ella misma quien llamó al 911 y confesó lo que había pasado. Ese mismo día, quedó tenida y se negó a declarar ante el fiscal Juan Manuel Esperante, de la UFI descentralizada Exaltación de la Cruz.

