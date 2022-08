El amor por la música viene de familia y la pasión por ella parece ser un plus para “Dos de Nosotros”, la banda compuesta por los hermanos Pena: Alfonsina y Francisco de 22 y 25 años. Ambos empezaron a descubrir, jugar e innovar en el mundo artístico a la par y ahora se eligen para romperla en los escenarios.

Para un niño de 8 años -en ese entonces Fran- descubrir a Los Beatles fue poco más una revolución que una revelación. Un momento con fecha y lugar guardada en la memoria, donde a partir de ese hecho, exploró los rincones de la música. Mientras tanto, Alfon de chiquita, solo se animaba a cantar con su hermano, le pedía que se aprendiera canciones para poder interpretarlas. Actualmente, pasaron por bares de Chivilcoy, Capital Federal, fiestas privadas y hasta fueron como invitados al programa de Flor Peña, LPA.

En un diálogo con Vía País, los hermanos contaron que nacieron en una casa llena de música, donde en juntadas familiares y con amigos, sus padres cantaban. Hasta su tío, Juan Andrés Pena, es compositor de tango y milonga, es decir, crecieron en ese ambiente.

Anécdotas hay muchas, pero para Alfon el recuerdo que más le quedó grabado fue que “cuando era chiquita pensaba que todo el mundo cantaba”. “Yo venía de una casa donde todos cantan: mis hermanos, mis papás, mis abuelas. Estaba muy segura de que eso era muy real hasta que una Navidad escucho a una de mis tías y fue traumático”, recordó y bromeó la joven.

Alfonsina Pena, integrante de "Dos de Nosotros". Foto: Dos de Nosotros

Los inicios del dúo “Dos de Nosotros”

El dúo comenzó cuando Alfon tenía 16 y Fran 19 años, y el furor fue en 2014, cuando subieron un video cantando los dos. “Eran videos de 15 segundos, en ese momento nadie hacía covers. Tuvo mucha repercusión, muchos ‘me gusta’. Iban pasando los años e íbamos subiendo videos a Instagram”, agregó el hermano Pena.

Mientras el dúo iba subiendo covers a sus redes sociales, desde un bar de Chivilcoy los llamaron y les preguntaron: “¿Che chicos están tocando en vivo?”; a lo que los hermanos respondieron que no y los invitó. “Ya que nos estaba dando la posibilidad, la idea era armar diez canciones e ir al bar. Fuimos como Francisco y Alfonsina Pena. No teníamos nombre. Vimos que estuvo muy copada esa noche. Para nosotros, que éramos re pibes, fue muy loco estar ahí”, expresó Fran.

La complicidad de los hermanos se hace notar a la hora de elegir el nombre de la banda. La joven contó: “Elegimos el nombre por una canción de los Beatles ‘Two of us’, y le dije a Fran que nos podíamos llamar “Dos de Nosotros”. El nombre quedó redondo, son hermanos y dos de los cuatro, todo “muy familiar”. Fran recordó que estaban en Paraná, en el patio de la casa de sus abuelos, cuando su papá le mostró por primera vez a Los Beatles. Para ellos, la banda británica fue un pilar fundamental.

Cuando se les pregunta si a la hora de elegir su futuro en la música tuvieron complicaciones con sus padres, los hermanos Pena respondieron que no, pero Fran, por su parte, expresó: “Cuando terminé el secundario me pasó que mi hermano mayor ya estaba en 4° de Ingeniería Civil y el otro era contador. Yo estaba haciendo el ingreso de FOBA y yo decía ‘bueno tengo que elegir una carrera universitaria’ pero no era porque yo me sentía obligado, veía que el entorno se estaba dando así, nadie me estaba diciendo que elegir y en ningún momento me dijeron que tenía que estudiar algo serio”.

En este sentido, Alfon llama suerte a lo que le pasó: “Terminé el secundario y a fines de quinto año empezamos con Dos de Nosotros y todo mi último año de secundaria sabía lo que quería hacer”, agregó.

Fran Pena, integrante de "Dos de Nosotros". Foto: Dos de Nosotros

“Dos de Nosotros” pasó por el programa de Flor Peña

El mundo es un pañuelo: luego de una presentación en un cumpleaños en Mar del Plata, al dúo le llegó una propuesta impensada: ir al programa de Flor Peña, en América. “La misma chica que nos contrató se me acerca y me dice: ‘Alfon me encanta lo que hacen, yo trabajo en América y me gustaría invitarlos a un programa ¿Me puedo comunicar con ustedes?’”.

Pasaron los días y los hermanos recibieron el mensaje del productor para coordinar e ir. Desde Chivilcoy, partieron rumbo a Capital Federal, llenos de ilusiones, pues claro, millones de personas los iban a ver en la televisión Argentina.

Alfon contó: “No hablamos con ella. Es hermosa”, a lo que Fran recordó cómo había sido el encuentro con Flor: “Viste esas personas que te saludan caminando y no frenan, bueno fue así. ‘¡Hola chicos, un placer!’. Me sorprendió el time in, había un despliegue de 30 personas, técnicos, productores, asistentes de cámara. Llegamos y era todo un circo. Y cuando terminaron de grabar el programa, desaparecieron todos”.

Los chicos cantaron una canción propia, “Atardeceres”, y un cover. Agregaron que fue un “flash” cuando Flor Peña dijo ”les presento a los hermanos Pena ‘Dos de Nosotros’”. Fran bromeó y expresó: “Fue muy loco que ‘Moni Argento’ diga hermanos Pena, es increíble”.

Los proyectos a futuro del dúo de “Dos de Nosotros”

“Tenemos algo planeado. Cada uno por su camino, nuestras carreras solistas. Queremos dividir el proyecto de “Dos de Nosotros” en tres”, contaron. Es decir, que los hermanos apuestan para que no sea solo un dúo, sino que las personas sepan que por el lado de Alfon y Fran tendrían otro género y otro sonido. De hecho, hace varias semanas, Alfonsina Pena, publicó su primer single: “Nena Nena”.

En cuanto a las canciones propias “tenemos pocas publicadas, pero compuestas y guardadas para publicar dentro de poco. Contamos con alrededor de cincuenta”.

La Voz Argentina: “No nos gusta el formato de concurso”

Los Penas dieron su opinión al respecto del reality más famoso de la televisión Argentina y llegaron a la siguiente conclusión: “Te transformas en un producto que va a pasar de moda cuando haya una nueva edición del programa. Nos gusta que todo sea por nuestro mérito”. Luego agregaron que sienten que “es venderse”. “Nuestros conocidos que han ido dicen que está todo armado, aparte la canción de la audición no la elegís”, concluyeron.