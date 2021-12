Este martes, en horas de la tarde, habrá una intensa agenda política que entre los temas más importantes, tratará la re-reelección de los intendentes bonaerenses, el Presupuesto 2022 y la Ley de Ministerios, entre otros asuntos.

Los tres ejes a tratar serán el Presupuesto 2022, la re-reelección de los intendentes y la Ley de Ministerios. Foto: @LaLetraChicaOk

En ese sentido, respecto de la re-reelección de los intendentes, el oficialismo incluye la modificación a la ley en el temario a tratar en la Legislatura Bonaerense. Por el momento, estaría teniendo los votos necesarios en el Senado, y se mantendría en negociaciones con diputados de Juntos por el Cambio para implementarla.

Reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses

La agenda política de este martes debatirá este tema, donde los jefes comunales peronistas ya obtuvieron los votos necesarios en el Senado provincial, lo que les permite modificar la ley vigente, y se mantienen a la expectativa de las negociaciones con los diputados de Juntos por el Cambio para llevar adelante el proyecto.

Sin embargo, los números de la votación en la Cámara de Diputados serían mucho más estrechos que en Senadores.

El Senado comenzará a sesionar a partir de las 13.00 h. mientras que dos horas después está estipulado que lo haga Diputados. En caso de aprobarse la modificación, los intendentes que fueron electos en 2015 estarán calificados de ser reelegidos en el 2023 por un mandato más, dejando así suspendidas las reelecciones indefinidas.

Reelección de intendentes: diferencias de criterios para aplicar la Ley

La Ley en cuestión es la 14.836, que fue sancionada en 2016, mientras gobernaba María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que se está discutiendo el artículo 7° de esa Ley, que plantea: “el período de los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores a la entrada en vigencia de la presente Ley será considerado como primero”.

Esto se traduce en que los jefes comunales solo pueden tener una reelección consecutiva, por lo que para aquellos cuyos mandatos comenzaron en 2015 y fueron reelectos en 2019, no podrán volver a ser elegidos en 2023.

Pero la discusión estriba en plantear que como las leyes no pueden ser retroactivas, y la Ley 14.836 fue sancionada en el año 2016, la misma entonces no puede abarcar a los funcionarios que fueron elegidos en 2015, planteando que esos mandatos no pueden ser considerados como los primeros de cada uno de ellos, porque aún no estaba creada esta Ley.

Ante lo cual, el jefe de Gobierno de la Provincia, Axel Kicillof, opinó que en 2023 “no se sabrá quién puede ser candidato y quién no”, para finalmente estar de acuerdo en la necesidad de que la Legislatura debata ese artículo 7° y sea modificado a fin de ponerle un límite al debate y la interpretación.

Cabe destacar que esta Ley abarca tanto a intendentes como a legisladores, consejeros y concejales.

Asimismo, un sector del peronismo estaría buscando la derogación de la ley, a través de un proyecto presentado por el diputado Walter Abarca. Ahí se establece que los intendentes podrán ser reelegidos a través del voto popular sin necesidad de limitar los mandatos.

Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa, no estaría plegándose a ninguna modificación a la ley que fue sancionada en 2016.

Maratónicas sesiones en Senado y en Diputados

Este martes tendrán lugar sesiones que se prevén sumamente largas tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, donde se estarán debatiendo el Presupuesto 2022, la reelección de los intendentes poniendo bajo la lupa la Ley 14.836 y la creación de nuevos ministerios.

Ya desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, reconocieron que hubo acercamientos durante la jornada de este lunes pasado, pero recalcaron que esos acercamientos en pos de lograr un consenso en las disposiciones que se estarán votando este martes, a veces no avanza como lo deseasen.

Desde el lunes pasado ya hubo acercamientos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para abordar y llegar a un acuerdo sobre todo lo que se debatirá durante la jornada de este martes. Foto: @CtralDeNoticias

Una de las expectativas que más le interesa al oficialismo es poder avanzar con el Presupuesto 2022. En esta oportunidad, se estaría incluyendo al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el cual le daría a los municipios dinero para que puedan realizar obras de pequeño y mediano impacto. La discusión quedó planteada.

Ley de Ministerios, la propuesta impulsada por Axel Kicillof

Además de lo planteado, este martes también se tratarán otros temas, como el presentado por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, sobre la Ley de Ministerios, donde él propone crear el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte y el de Vivienda, además el Instituto Cultural.

A última hora de este lunes pasado, Kicillof logró girar la ley de ministerios, además de los pliegos para designar a Alberto Sileoni en el Ministerio de Educación, más los nuevos lugares que estarán ocupándose en el Banco Provincia y en el Tribunal de Cuentas.

Se espera por tanto, una jornada muy intensa de debate en la Legislatura, con los ejes puestos en el Presupuesto 2022, la Ley Fiscal 2022, la Ley de Ministerios, la reelección de los intendentes y los nombramientos de funcionarios.

La Ley de Ministerios fue impulsada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Todo está estipulado para que comience a partir de las 15.00 h. de este martes en el Senado. Se podrán aprobar los pliegos y luego pedir un cuarto intermedio, hasta tanto se pueda cerrar en Diputados el acuerdo del Presupuesto 2022, además de los cambios en la ley de la reelección de los intendentes.

La intención es que si se llega a un acuerdo, la votación final se produzca en horas de la madrugada de este miércoles 29 de diciembre.