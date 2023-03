Polémica entre Axel Kicillof y Aníbal Fernández: enviaron gendarmes a territorio bonaerense sin el aval del gobernador

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni manifestaron su malestar por una decisión que provino desde el Gobierno nacional sin ser consultada con ellos. Se trata de la llegada de gendarmes a la provincia de Buenos Aires, una acción que no fue bien recibida por los funcionarios locales.

A raíz de esto, Kicillof envío una carta exigiendo una explicación del ministro de Seguridad de la Nación. Es que el despliegue de gendarmes en el conurbano bonaerense fue sorpresivo y ordenado por Aníbal Fernández. La situación abrió un nuevo frente de conflicto interno.

El ministro Fernández se encargó de diagramar la instalación de cinco bases operativas de Gendarmería en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre. El objetivo es poner foco en la inseguridad en zonas de conflicto. El tema es que no coordinó con las autoridades provinciales la concreción del plan.

Sergio Berni también manifestó su descontento por la medida. (Archivo / Clarín)

Aníbal Fernández habría hablado directamente con los intendentes, lo que molestó a Berni y a Kicillof. No obstante, desde el entorno del gobernador señalaron que no les interesa “polemizar”. “La nota es un procedimiento protocolar por la necesidad de coordinación, nada más. Ojalá finalmente lleguen los gendarmes a las calles del Conurbano”, mencionaron.

En tanto, desde el círculo de Berni precisaron: “Por Constitución, no se pueden mandar fuerzas federales a una provincia sin antes haber consultado con el gobernador”. “En todo caso, debería haber sido la Provincia quien lo solicitara”, agregaron.

También señalaron que puede ser una estrategia del ministro de Seguridad nacional para “hacer enojar a Kicillof”. “La falta de coordinación hace que esto no tenga sentido para combatir la inseguridad”, subrayaron.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre el conflicto

Por su lado, en declaraciones a CNN radio, Aníbal Fernández comentó cómo fueron las reuniones con los secretarios de Seguridad de los distritos del conurbano bonaerense para coordinar la medida.

Fernández justificó su decisión. Foto: Twitter

“¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, señaló. En tanto sobre la nota enviada por Kicillof dijo que: “La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta”.

Asimismo, dijo que no fue Berni quien le pidió las fuerzas federales, pero lo hizo de manera irónica. “No, el señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales, habla con semidioses como la mitología griega”.

En cuanto al objetivo del envío de las fuerzas señaló que los cinco comandos unificados van a permitir “actuar con rapidez” y también “estar presentes” en zonas azotadas por la inseguridad y la violencia.