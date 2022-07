En medio de un viernes con varias marchas, las cuales protagonizó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tanto en la provincia de Neuquén como en la de Buenos Aires, se produjeron importantes incidentes.

En lo ocurrido en Lanús, provincia de Buenos Aires, los militantes de ATE irrumpieron a la fuerza en la Municipalidad, destruyendo las puertas de ingreso.

Néstor Grindetti, jefe comunal, expuso los videos de lo sucedido en sus redes sociales. A su vez, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunciaron que estaba habiendo represión de parte de “una patota al servicio del intendente”.

Esta denuncia de la CTA se produjo cuando trataban de entregar, de forma pacífica, una nota solicitando el “reintegro por un descuento ilegítimo”.

Ingreso forzoso a la Municipalidad de Lanús

A través de los videos viralizados, se puede ver cómo personas con pecheras de ATE ingresan a la fuerza al edificio de Lanús, rompiendo las puertas de entrada. El propio intendente, Grindetti, se hizo eco de los destrozos ocasionados.

“Un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta”, fueron las palabras del intendente en Twitter.

“A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas”, completó.

Sin embargo, desde la CTA también tuitearon en contra de Grindetti: “Enérgico repudio a la represión de Néstor Grindetti a trabajadoras y trabajadores del municipio cuando entregaban nota pidiendo reintegro de descuentos ilegítimos. Patota al servicio del intendente golpeó a mujeres salvajemente”.

El Secretario Gremial de ATE de la provincia de Buenos Aires, Juan Murgia, explicó la posición tomada: “En forma pacífica vinimos a entregar una nota reclamando la inmediata devolución de los descuentos hechos por ejercer nuestro justo derecho al paro”.

Cabe destacar que los trabajadores municipales llevaron adelante un paro de 48 horas: “Le pedimos aumento de salario y nos responden con un descuento. Le venimos a decir que nos devuelvan los descuentos que hoy ya no tienen para comer y nos hacen cagar a palos por la policía”.