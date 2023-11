Kicillof dijo que “va a hacer muy difícil continuar con las obras públicas si Massa no gana”

El gobernador de la provincia de Bueno Aires, Axel Kicillof, aseguró este miércoles en Bahía Blanca que en materia de obras públicas “va a hacer muy difícil continuar, terminar y profundizar si no gana Sergio Massa la próxima elección”, y advirtió que en el balotaje del 19 de noviembre “hay una boleta que dice educación pública” y “la otra dice privatización, arancelamiento”.

”Lo digo con todo el dolor que esto me ocasiona, porque obviamente uno como gobernador electo dice tenemos compromiso de seguir trabajando”, agregó.

El mandatario bonaerense afirmó: “Va a hacer muy difícil continuar, terminar y profundizar si no gana Sergio Massa la próxima elección”.

El gobernador reflexionó sobre lo que podría pasar tras la segunda vuelta electoral que disputarán el 19 de noviembre el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En ese contexto, sostuvo que desde el espacio de Milei “han dicho no en miedo sino realismo, vamos a terminar con la coparticipación” y señaló que la provincia de Buenos Aires “vive de la coparticipación federal como lo hacen todas las provincias argentinas”.

”Ni un metro, ni un kilómetro de asfalto vamos a poder hacer si nos privan de la coparticipación federal, no es una amenaza, es una realidad”, afirmó.

El gobernador formuló estos conceptos a la prensa tras participar de un encuentro con intendentes recientemente electos del distrito de la Sexta Sección Electoral, en las instalaciones de Empleados de Comercio en el predio de Aldea Romana de Bahía Blanca.

Kicillof, después, junto al intendente electo de Bahía Blanca, Federico Susbielles, encabezó un acto partidario ante miles de trabajadores de distintos gremios. ”Por supuesto que cada uno vota como le parece, simplemente lo que yo quiero marcar es que nos eligieron para seguir gobernando esta provincia”, expresó e indicó que “tenemos planes para cada uno de los distritos, para cada una de las regiones”.

”Queremos seguir trabajando con el ferrocarril, tenemos inversiones previstas con el petróleo de Vaca Muerta, un futuro que nos conmueve, que nos mueve y que nos llena de esperanza”, afirmó.

El gobernador reiteró que “eso no va a pasar si Sergio Massa no es presidente, lo digo con toda la tranquilidad de que no estoy inventándome nada ni agitando nada, ni asustando a nadie”.

”Han dicho obra pública cero, han dicho privatizar”, sostuvo Kicillof al indicar que “nadie les prohíbe hacer obra pública a los privados, pero no es negocio por eso no lo hacen”.

El mandatario provincial también señaló que la del próximo 19 de noviembre “es una elección muy importante, crucial”, sostuvo que “hay que tomársela muy en serio” y manifestó que hay que “escuchar las propuestas”.

”Acá hay una sola alternativa para que la provincia de Buenos Aires siga con el plan de infraestructura, siga fomentando la actividad productiva para que vengan las inversiones, para que las escuelas y la salud se sigan mejorando”, remarcó.

”Todo eso tiene una sola posibilidad, que es gane Sergio Massa”, puntualizó el gobernador bonaerense.