Una tragedia impactante así como insólita sucedió esta tarde en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Un adolescente de 12 años atropelló con un caballo a dos mujeres, ocasionándole grandes daños a sus estados de salud y una de ellas está grave.

Trascendió que el joven le robó el animal a su abuelo. El accidente casi podría haber lastimado seriamente a un niño de 5 años, que se salvó de milagro.

En las últimas horas, se difundió el video donde se puede observar a este menor, de 12 años, que cabalga y tras lo cual atropella a dos mujeres. Una de ellas está en grave estado de salud.

Toda la secuencia tuvo lugar en la esquina de Los Andes y Benavídez, en el barrio El Zaizar, de la mencionada ciudad de Monte Grande. El equino, que llevaba a cuestas al menor, cruzó al galope y embistió con fuerza a una mujer que caminaba junto a un infante de 5 años.

A los metros, cuadras más adelante, el menor volvió a golpear con el caballo a otra mujer, la cual se encuentra en coma farmacológico.

La primera mujer, Margarita, estaba acompañando a su nieto Lautaro de regreso del jardín de infantes. Tras dialogar con TN, ella comentó: “Por suerte y gracias a Dios, a mi nieto no le pasó nada. Le solté la manito para que cruce la zanja, y cuando escucho el grito del pibe que venía arriba del caballo, ya tenía el caballo en mi cara. No me dio tiempo de hacer nada”.

Sin embargo, la suerte de la otra mujer no fue la misma y permanece en coma.