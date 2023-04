El colectivero que le pegó a Berni habló con la prensa y dijo estar “muy arrepentido”

Uno de los colectiveros detenidos por haber agredido a Sergio Berni, Jorge Galiano, dialogó con la prensa y se mostró “muy arrepentido” de haberle pegado al ministro de Seguridad bonaerense.

Protesta de colectiveros. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue agredido por los manifestantes y debió ser evacuado en un auto blidando. Foto: Maxi Failla / Clarín.

Lo sucedido se enmarca en las protestas que surgieron a raíz del asesinato de uno de sus compañeros de trabajo, Daniel Barrientos, en un crimen que se está investigando, sucedido en la madrugada del lunes de la semana pasada en La Matanza.

Galiano, entre todo el tumulto, le pegó a Berni, por lo que fue detenido en un proceso policial que también despertó polémica por lo notorio que fue. Tras declarar, quedó en libertad.

El operativo policial donde se detuvo a Jorge Galiano.

Qué dijo el colectivero que le pegó a Sergio Berni

En diálogo con TN, Galiano expresó apenas comenzó la nota: “Estoy queriendo conseguir que el señor Berni escuche mis palabras, porque estoy muy arrepentido con todo esto. Estoy molesto con lo que hice, no estoy para nada de acuerdo con la violencia que ejercí en ese momento”.

A su lado, y mientras el chofer hablaba, estaba su abogado, Silvio Piorno.

“No justifico la agresión, pero pasamos momentos muy difíciles en la empresa. 15 días antes, un compañero recibió un impacto de bala en un brazo y milagrosamente pegó ahí”, siguió explicando Galiano.

Respecto de la muerte de Daniel Barrientos, el colectivero aseveró: “A mí me impactó mucho. Recibir esa noticia fue muy duro para nosotros que estamos todo el día en la calle. Tuvimos dos pérdidas anteriores y ahora el tercero”.

“Cuando me desperté a la mañana vi el noticiero con mi hijo y vimos el cuerpo del compañero Barrientos sentado en el asiento del colectivo, ya que había perdido la vida. Mi hijo se largó en llanto y me abrazó, eso fue muy fuerte. Esto me movilizó para acercarme y acompañar a los muchachos de la línea 620 que estaban pasando un muy mal momento”, cerró el chofer.