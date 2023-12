Descuartizó a su padre y lo descartó en una valija: “Lo hice para seguir cobrando la jubilación”

Un hombre de 83 años fue encontrado descuartizado en el interior de una valija arrojada en una plaza de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús, y por el crimen detuvieron al hijo de la víctima, en cuyo domicilio se hallaron la cabeza, las manos y un pie del cadáver.

En ese marco se conocieron las aberrantes declaraciones que hizo su hijo al ser detenido como principal sospechoso del hecho.

“Mi viejo me tenía cansado”, expresó Alexis Pachu cuando fue interrogado por la Policía bonaerense luego de que allanaran su domicilio. No obstante, este martes trascendió otra declaración sin validez judicial: el hombre habría admitido haber desmembrado a su padre para “seguir cobrando la jubilación”, pero dijo que ya había muerto cuando lo hizo, por lo que el fiscal de la causa aguardaba la autopsia para confirmar si fue o no un asesinato.

En principio, una de las hipótesis que manejaban los investigadores tiene que ver con un conflicto familiar. Esto se confirmó luego de analizar una de las cámaras de seguridad de la zona, en la que se lo ve al acusado realizar maniobras extrañas al salir de la casa en el que convivía con su padre.

Durante el allanamiento al domicilio, ubicado a 300 metros de la plaza en la que fue hallada la maleta, los oficiales encontraron un cuchillo con manchas de sangre y marcas de arrastre en el pasillo del ingreso.

Ante las múltiples pruebas, el sospechoso habría confesado el crimen y luego indicó que en el freezer se encontraban las partes del cuerpo que faltaban, entre ellas, la cabeza y las manos.

El video que incrimina al hijo del hombre descuartizado en Lanús

En ese marco, salió a la luz un video que lo incrimina: se puede ver al hombre caminando bajo la lluvia con una maleta en la mano mientras se dirigía a la plaza donde más tarde sería encontrado el cadáver.

Hombre descuartizado en Lanús: lo que se sabe hasta el momento

El hecho fue descubierto, minutos después de las 4.20 del domingo, en una plaza ubicada en la esquina de República Argentina y Paso de la Patria, donde un vecino de 37 años que vive a los pocos metros salió de su casa y observó una valija negra de grandes dimensiones tirada. Voceros policiales explicaron a la agencia Télam que este vecino la abrió y halló un cuerpo en su interior, por lo que llamó al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos de la comisaría 3ra. de Lanús, con jurisdicción en esa zona, constataron que adentro de la valija y envuelto en una sábana con manchas de sangre había un cadáver mutilado.

Ante esta situación se preservó la escena y se convocó a los peritos de la Policía Científica que posteriormente determinaron que se trataba del cuerpo incompleto de un hombre mayor, delgado y al que le habían amputado la cabeza, las manos y el pie derecho.

Tras el hallazgo, los investigadores comenzaron a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores y establecieron que la valija fue arrojada en la plaza alrededor de las 2.40, detallaron los voceros.

La reconstrucción de los hechos en Lanús

Al continuar con el análisis de esos videos los detectives reconstruyeron el recorrido inverso que pudo haber hecho quien trasladó la valija y así arribaron hasta un domicilio de la zona, a través del cual pudieron identificar a la víctima como Atilio Pachu (83).

Detuvieron al hijo del hombre descuartizado en Lanús. (Gentileza Infobae)

En esa propiedad, los efectivos detuvieron al hijo de la víctima, un cocinero de 46 años, quien quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad saliendo de allí con una valija con rueditas.

Al requisar la vivienda del hijo, los peritos hallaron una cabeza y un pie ocultos en el freezer, mientras que las manos aparecieron adentro de una bolsa en los fondos de la misma propiedad.

A su vez, en el domicilio del sospechoso se secuestró una chuchilla y se hallaron manchas hemáticas y signos de arrastre, dijeron los voceros.

“Me tenía cansado”, habría sido la frase que dijo el hijo al ser detenido.

Tanto en el lugar del hallazgo como en la vivienda del ahora acusado también estuvieron presentes los jefes policiales de la zona y el fiscal en turno, Martín Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús, para impartir las directivas de rigor.

Por su parte, el fiscal dispuso el traslado del cuerpo dentro de la misma valija, para que sea analizado en su conjunto en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se realizará la autopsia.

“Todavía no sabemos las causas de muerte, esperaremos el informe de los forenses en la morgue. Lo que sí está claro es que la intención de el o los asesinos con esta mutilación fue complicar la investigación”, dijo a Télam un jefe policial que trabaja en la pesquisa.

El fiscal Rodríguez, caratuló la causa como “homicidio” y también convocó para la pesquisa a los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús y de Casos Especiales.