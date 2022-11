“Daría todo por poder abrazarte una vez más”, la conmovedora carta del hijo de Andrés Blaquier

La noticia del asesinato del empresario Andrés Blaquier, quien falleció este sábado luego de haber recibido un disparo cuando le intentaron robar su moto BMW, dejó consternados a los argentinos. En las últimas horas, uno de sus hijos conmocionó con una carta de despedida.

Andrés Blaquier, miembro del grupo Ledesma, asesinado para robarle su moto

“Hola papá. Acá te escribo mientras vuelvo a casa, esperando a llegar para poder encontrarme con mamá, Isa, Maggie y levantarme de este sueño para poder encontrarte a vos también. Sigo esperando bajar de este avión y encontrarte a la salida del aeropuerto, que nos demos ese fuerte abrazo de bienvenida y volver en el auto a casa con esa sensación de alivio por volver al nido”, comienza diciendo el escrito que leyó Pedro durante la despedida en el cementerio de Pilar.

“Hoy te nos fuiste viejito y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que te quiero y te extraño muchísimo”, sigue.

Y completa: “Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el ultimo día”.

Cómo fue el crimen de Andrés Blaquier

Según las fuentes, el empresario, quien conducía por la autopista Panamerica, fue abordado por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle. De acuerdo a los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra Blaquier.

“Lucianito”, el joven motochorro acusado de matar a Andrés Blaquier.

Los principales testigos del hecho fueron una pareja amiga de la víctima que venían en otra moto acompañándolos a pocos metros de distancia. La víctima recibió un tiro en el pecho, al tiempo que su esposa resultó ilesa, indicaron los informantes.

Una joven de 18 años fue detenida en el marco de la investigación por el asesinato de Andrés Blaquier. Gentileza Infobae.

La carta completa de Pedro Blaquier

Hola papá

Aca te escribo mientras vuelvo a casa, esperando a llegar para poder encontrarme con mama, Isa, Maggie y levantarme de este sueño para poder encontrarte a vos tambien.

Sigo esperando bajar de este avion y encontrarte a la salida del aeropuerto, que nos demos ese fuerte abrazo de bienvenida y volver en el auto a casa con esa sensación de alivio por volver al nido.

Hoy te nos fuiste viejito y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que que te quiero y te extraño muchísimo, escuchar tu voz y tu risa, verte disfrutar con amigos, y mirarte abrazar a mama y a la chicas.

Pero es esa misma impotencia y frustración por habernos perdido esa ‘ultima vez’ es lo que tambien nos hace entender la suerte que tuvimos de tenerte en nuestra vida. Si, nos sacaron esa ultima vez y las que estaban por venir, pero nos dimos infinitos abrazos, lloramos de risa, nos dijimos cuanto nos queríamos en cada despedida, discutimos, lloramos, nos acompañamos, hicimos incontables programas, viajes y aventuras juntos, y eso es algo que nos va a quedar para siempre.

En vos encontré a mi mejor amigo, a mi papá y a mi ejemplo a seguir. Hoy te vas pero dejas una gran parte tuya en cada uno de nosotros. Nos enseñaste a ir siempre de frente, a poner la familia por delante de todo, a perdonar y a empujar siempre por lo que queremos, Te prometo que voy a vivir siempre por esos valores, y a cuidar siempre a nuestra familia que para vos siempre fue lo mas importante y lo es para mi tambien.

Hoy parece imposible salir de este pozo. Y pensar en toda una vida de tristeza, enojo, e impotencia parece una tortura. Pero tenemos a mamá que es una leona, con una fuerza que sabemos que logra lo imposible. Tenemos la sonrisa, la gracia, y el afecto de Maggie. Tenemos la sensibilidad, la empatía, y la energía de Isa. Tenemos mis ganas de vivir por vos y para ellas y tenemos un grupo enorme de familiares y amigos que hoy te despiden y que nos ayudan a transitar este dolor y nos acompañan en este proceso de aceptación dia a dia A todos los que estan acá hoy, familia y amigos, les quiero agradecer de corazon por acompañarnos.

Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el ultimo dia. Les pido que NO nos perdamos en el rencor, en lo injusto, y en el entender el porqué de todo esto. Este es un proceso de Aceptar algo que ya no podemos cambiar, que no es ni va a ser justo pase lo que pase, y en el que nunca vamos a entender el porqué.

Les pido que nos acompañemos desde lado del cariño, el afecto y los buenos recuerdos de mi viejo con el norte siempre en ir para delante, en avanzar, pero no desde el lado del rencor, el enojo y la impotencia porque eso nos va seguir tirando para atras.

Papá, gracias por vivir siempre por y para nosotros y nos veremos en cada atardecer, en cada abrazo, en el campo, en anécdotas, en nuestras alegrías y en nuestros bajones porque vas a estar y vas a ser siempre una parte de nosotros.

Te adoro y te voy a extrañar siempre.

Tu hijo y mejor amigo, Pedro.