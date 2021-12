El centro de testeo rápido de Covid-19, que funciona en el predio del ex Materno Neonatal, no realizó testeos el 24 y 25 de diciembre. Asimismo, cabe mencionar que los domingos, el lugar no recibe a quienes quieran realizarse la prueba de coronavirus debido a la disminución de personal.

No obstante, desde la entidad de salud detallaron que mañana volverá la atención al público en el horario habitual.

Vacunación en el Multicultural de Posadas

Por otro lado, este domingo retoma la campaña de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública de Misiones. Hoy desde las 16 comenzará a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en el Centro Multicutural de Posadas ubicado en el cuarto tramo de la costanera.

En el resto de las localidades provinciales se llevará a cabo el operativo Salud + Verano, un nuevo programa para proteger la salud de los misioneros. Por otro lado, ayer sábado se confirmaron 87 casos y ninguna muerte.

El total de infectados desde que se declaró la pandemia es de 37.747 y las víctimas fatales son 715. También se notificaron 33 recuperados siendo ya 36.475 las personas que superaron la enfermedad en Misiones.

Con 19 internados, actualmente son 557 los casos activos en la provincia, de los cuales 176 están en Posadas y 45 en Oberá, ambas localidades con los índices más altos.

También se notificaron 33 recuperados y son 36.475 las personas que superaron la enfermedad. En la provincia hay 775 ciudadanos aislados preventivamente.

Fuente: Misiones Online