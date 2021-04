Cada fin de semana, en la Costanera de Posadas se llevan adelante múltiples operativos de tránsito. Entre ellos, principal causa de infracciones labradas es por el mal estacionamiento o por no respetar los espacios exclusivos.

El Director de Tránsito Municipal, Juan Manuel Espíndola, mencionó que se puede dar cuenta de un gran número de infractores por estacionamiento indebido. Además, expresó que “hay muchas infracciones porque vimos el mal uso de las rotondas, estacionamiento en zonas exclusivas en la Costanera, donde deben estar las ambulancias o frente a la rampa de discapacitados. Ahora disminuyó un poco, porque la gente ya sabe, pero al principio de los operativos hacíamos entre 50 y 60 multas por día”, comentó Espínola en diálogo radial con Radioactiva 100.7

“Armamos distintos recorridos y también actuamos de acuerdo a la denuncia de los vecinos, gente que estaciona frente a un garaje”, explicó Espíndola.

“En el centro es más notorio el incremento de los controles por la implementación de monopatines eléctricos y patinetas. Hay muchas infracciones por estacionamiento indebido, sobre todo en las rampas para discapacitados o los corredores de colectivos. No tenemos un espacio exclusivo para los monopatines, es decir, pueden estar en la vereda porque no ocupan mucho espacio, pero las bicicletas no, las bicis deben estar estacionadas en el lugar para motos”, enfatizó.

Respecto a las motos, señaló: “estamos en etapa de concientización de una ordenanza que salió hace unos meses que prohíbe el estacionamiento de motos en lugares no exclusivos, pero todavía no multamos, no podemos sancionar hasta ampliar los espacios exclusivos”.