Tragedia en Posadas: la pileta donde la niña falleció ahogada, no estaba habilitada.

La tragedia ocurrió el último domingo en una pileta del Club de Empleados Municipales de Posadas, donde Ludmila Belén Martínez, de cinco años, falleció por asfixia por inmersión. Según informó Rubén Maciel, presidente de la institución, el club había cumplido con casi el 90% de los requisitos exigidos por la Municipalidad para la habilitación del natatorio. No obstante, reconoció que no contaban con guardavidas, lo que impidió completar el trámite.

El club, destinado a empleados municipales de Posadas y sus familias, también recibe visitantes externos en ciertas épocas del año. Según Maciel, las normas del establecimiento indicaban que los menores no podían ingresar solos a la pileta mayor, que tiene una profundidad de 1,40 metros. Sin embargo, el control del cumplimiento de esta norma quedaba a cargo del personal del club y de los propios padres.

La madre de la víctima, Carolina Martínez, denunció la falta de medidas de seguridad y la ausencia de personal capacitado para responder ante emergencias. Según su testimonio, la familia abonó la entrada sin recibir información sobre la falta de guardavidas o asistencia de primeros auxilios. Relató que la niña estaba jugando cerca del agua cuando ocurrió el accidente, posiblemente tras resbalar o ser empujada. También cuestionó la demora en la asistencia, asegurando que tuvieron que trasladar a la menor al centro de salud por sus propios medios, ya que la ambulancia llegó media hora después.

El informe médico confirmó el fallecimiento de la menor por asfixia por inmersión. Según la madre, el lugar no contaba con condiciones adecuadas de higiene ni seguridad. “Si nos hubieran dicho que no había guardavidas, no hubiéramos entrado”, afirmó.

El Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón, lleva adelante la investigación del caso. Se aguardan declaraciones testimoniales de los padres y otros testigos para determinar responsabilidades. Mientras tanto, los familiares de la víctima exigen justicia y el cierre del establecimiento para evitar nuevas tragedias.