El Comando del Distrito Electoral Misiones presentó en esta jornada de jueves, el operativo de seguridad que desplegarán de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de septiembre. El general de brigada Federico Javier Torres, en su carácter de comandante del distrito electoral, anunció que dispondrán de 2658 efectivos para la custodia de todo lo relacionado con el acto eleccionario, apoyado por 412 móviles.

Las fuerzas de seguridad que intervendrán en el operativo, incluyen a unos 1450 hombres de diferentes fuerzas federales, entre ejército, prefectura, gendarmería y la armada, más el apoyo de la policía de Misiones, el servicio Penitenciario, la policía de seguridad aeroportuaria y la policía Federal, totalizando 1208 efectivos más.

El detalle de todo el proceso de distribución de urnas, recepción, despliegue y repliegue hacia el Parque del Conocimiento donde se realizará el escrutinio, se conoció esta mañana en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la provincia.

Además de Torres, participaron la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata y el secretario electoral, Eduardo Bonetto. “Vamos a aprovechar la experiencia electoral del 6 de junio en la provincia, que fue exitosa con todos los cuidados sanitarios que requiere el momento”, expresó Torres.

Presentaron los operativos y horarios para las PASO 2021 en Misiones. Misiones Online

Votantes habilitados

Para la segunda contienda electoral del año, tras las legislativas provinciales de junio pasado, la organización dictaminó dividir la provincia en 5 sectores electorales, dentro de los cuales se encuentran 105 circuitos; 459 locales de votación; 2760 mesas habilitadas y en el padrón figuran 948.703 personas habilitadas para sufragar.

“En estas elecciones nacionales se contempla el padrón hasta el 14 de noviembre, por lo tanto, jóvenes de 15 años, que cumplan 16 hasta el 14 de noviembre inclusive, van a aparecer ahora en el padrón”, indicó Bonetto. Y aclaró que “menores de 18 años y mayores de 70 años, no tienen la obligación de votar, es decir que, si no concurren, no serán sancionados”.

Con relación al horario de votación, no será hasta las 19 horas como fue en las provinciales, “sino que se respeta lo que dictaminó la Cámara Electoral Nacional y el horario se mantiene de 8 a 18 horas”, precisó Skanata.

Indicó la jueza que “el protocolo de distanciamiento será muy estricto, el personal sanitario apostado se encargará de las tareas de sanitización” y para los casos de ciudadanos que llegan sobre el cierre, “los que están en la fila recibirán un número que los autoriza a ingresar al establecimiento a votar, aun cuando haya finalizado el horario. Los que no tengan el numerito, no podrán ingresar”.

“Estamos con una ventaja comparativa con relación a otros distritos que no han tenido elecciones previas, porque el protocolo que tenemos es muy similar al que sancionó la provincia de Misiones a través de la Cámara de Diputados, porque lo hacen los sanitaristas. La gente no va a estar expuesta y si todos cumplen con el protocolo, tendremos elecciones seguras”, consideró Bonetto.