Investigadores de la Policía de Misiones buscan intensamente a una taxista de 35 años, la cual fue vista por última vez ayer, cuando salió a hacer un viaje en la madrugada. El vehículo fue encontrado abandonado e incendiado en el barrio Nemesio Parma.

Claudia Benítez (35), prestaba un servicio al que denominó “Entre nosotras”, destinado a mujeres que quieran viajar seguras en la ciudad, al interior o a Paraguay. Es mamá de dos hijos menores de edad y si bien es oriunda de Oberá, vive en Posadas desde hace más de 20 años.

Hasta el momento no lograron dar con el paradero de la taxista, sin embargo por el hecho ayer a la noche su marido se encontraba demorado a disposición del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que entiende en el caso. Es que varios conocidos y allegados de la mujer señalaron que Claudia era víctima de violencia de género.

Posadas: hallaron un taxi incendiándose y su conductora está desaparecida. Foto: policía de misiones

La desaparición

De acuerdo a la información que trascendió, la taxista tenía un viaje de tres pasajeros pactado a la madrugada, salió rumbo al destino y luego no volvió a su vivienda, según testimonio de su pareja. La última conexión de su WhatsApp fue a las 6 de la mañana, sin embargo precisaron que cerca de las 7 de la mañana, el vehículo fue visto por las cámaras de videovigilancia en la zona de CEPARD.

El caso se conoció poco después de las 8 de la mañana de ayer, cuando efectivos de la Comisaría de Itaembé Guazú fueron alertados de que un automóvil se estaba prendiendo fuego. El fuego no pudo ser controlado y consumió todo el automóvil, pero los efectivos lograron antes de ello establecer que la titular era Benítez.

El lugar donde estaba el vehículo es una zona de canteras entre Itaembé y el aeropuerto, en una calle terrada con campos al costado, sin casas cercanas. El coche, un Chevrolet Corsa, estaba metido de trompa en la vegetación con el baúl hacía la calle.

En el habitáculo no había rastros de personas, por lo que se inició la búsqueda de quien lo había manejado hasta ahí.

Si bien el servicio de taxi que desempeña Claudia no es exclusivamente para mujeres, lo que pareció raro a varias personas es que haya llevado a hombres y más en madrugada. En sus estados de WhatsApp la mujer empezó a tomar turnos a las 20:30 del lunes, ya que era habitual su horarios nocturnos. También ofreció el servicio de mototaxi.

Claudia Benítez de 35 años. Foto: policía de misiones

Sospechas y misterio

Aida, una de las compañeras de trabajo de Claudia, expresó su preocupación por el paradero de su colega. Además señaló que la taxista sufría maltrato psicológico y verbal de parte de su marido.

“A raíz de un hecho de inseguridad que sufrió un compañero, yo tomé la decisión de armar un grupo de WhatsApp con todas las chicas que trabajamos, más que nada para mantenernos seguras y seguir el rastro de cada una” contó la mujer.

En cuanto a la forma de manejarse de Claudia, Aida explica que ella siempre respondía a sus estados y era activa en el grupo cuando le tocaba trabajar. “En esas oportunidades, ella por ahí me contaba cosas personales, de su vida diaria. Aparentemente, ella sufría algún tipo de maltrato verbal en su casa”.

“Anoche (por el lunes) me escribió y me dijo ‘Aida, te tengo que mostrar algo’. Yo le dije que sí, que me muestre pero nunca más me respondió. Eso fue a las 22:06 y no supe más de ella”, relata.

Aida comenta que, en el grupo de chicas taxistas que tienen, llegaron algunos mensajes raros, porque si bien eran desde su celular, no parecía ser ella.

“Nos llega un mensaje que decía ‘En servicio, 650′ y ella nunca se expresaba así. Incluso después llegó un audio reenviado con la voz de un hombre diciendo que si alguien podía darse una vuelta por la terminal porque iba entrando un colectivo. Es todo muy raro”.

La mujer señaló que Claudia “es una excelente mina, súper solidaria y una madre que se descontrola por sus hijos; los ama mucho. Al marido no lo conocemos, pero siempre nos contaba llorando que estaba cansada de los maltratos psicológicos y verbales que él le hacía”.

De igual manera, explica que nunca le vio golpes o signos de violencia física. “Ojalá aparezca con vida, es lo que más queremos. Hay muchas dudas de todo”.