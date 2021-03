En el marco del proyecto que pretende transformar a Posadas en una ciudad sustentable, los inspectores de tránsito municipales comenzarán a movilizarse en monopatines eléctricos.

En este sentido, el nuevo medio de transporte que cada vez toma más notoriedad en la capital de la Tierra Colorada se trataría de una opción más económica y sustentable para desplazarse por las calles posadeñas.

Se trata de una opción más económica y amigable con la ecología.

Las ventajas que presenta el dispositivo son varias en materia económica, no consumen combustible, no abonan estacionamiento, los particulares no deben abonar seguros y evade los atascos en el tránsito. Su rendimiento es aproximado de entre 25 a 40 kilómetros, además de acelerar a una velocidad de 25 kilómetros por hora como máximo establecido por una regulación.