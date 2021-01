Misiones inició este fin de semana el programa “Sábado Joven” destinado exclusivamente a la renovación del documento nacional de identidad de los 14 años. Son 25 las delegaciones provinciales del Registro de las Personas que abrirán los fines de semana de 09:00 a 12:00 para realizar el trámite.

Vale aclara que el DNI ya no se renueva a los 16 años, deben hacerlo a los 14 y quienes no lo hagan no estarán empadronados. Por ello el ministro del Interior, Wado de Pedro habilitó a las sedes del Renaper abrir sus puertas los fines de semana.

De las 25 delegaciones provinciales que abrirán para ello, cuatro se encuentran en Posadas: el móvil en la plaza 9 de Julio frente a Gobernación, el Centro de Documentación Rápida en calles Trincheras de San José y Perito Moreno, la delegación del barrio Villa Cabello y también en el barrio Itaembé Miní.

Quienes deseen realizar el trámite, deberán solicitar un turno mediante la aplicación Mi Argentina, en marco de los protocolos para evitar la aglomeración de personas.