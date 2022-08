Un posteo en Facebook se viralizó hace algunos días con una historia poco común: una pareja le regaló un auto a una mujer, para que pueda trasladar a su hija con discapacidad. Todo esto sucedió en la localidad de Candelaria.

Tania Montenegro decidió agradecer el enorme gesto a través de su cuenta en la mencionada red social. Según el relato de la madre, la pareja, luego de verla volver en moto con su hija del jardín, pararon con el vehículo y le ofrecieron intercambiar la moto que utilizaba por el Toyota Corolla.

“Les quiero contar una historia, una historia no muy común, una historia única, una historia que no le pasa a nadie, les quiero contar sobre como un día cualquiera, se me cruzaron dos ángeles con el corazón más grande que el Everest” comenzó escribiendo Tania.

La mujer relató que “hace 6 días, para ser exacta, el jueves 28 de junio, yo como todos los mediodía alisté a mi hija Valentina, la cual muchos ya saben que padece de una discapacidad motriz, la cual la deja con una dificultad para caminar a base de eso usa andadores ortopédicos para desplazarse”.

El auto que fue donado. Foto: Misiones Online

“Cuando ya está estaba preparada para ir al jardín, la monte al único medio de transporte que tenía en ese momento que era la moto su papá, siendo consiente de la irresponsabilidad de carrear a mi hija en una moto pero también consiente del peso de mi bebé, del andador y sabiendo que la escuela solo queda a 5 cuadras (en subida por eso hablo del peso)”, añadió.

Una vez en la puerta del Jardín, Tania bajó y se dispuso a bajarla a Valentina de la moto pero la niña no quiso hacerlo. “Al llegar pasa algo muy raro, algo que me sorprende, mi nena no se quiso quedar. No comprendía porque si ella siempre se queda contenta en el jardín, a fin de esto y aún sin comprender el llanto de mi bebé, decidí volver a mi casa con ella”

“Salí del jardín con ella alzada y su andador en el otro brazo, cruce la calle, acomode el andador en la moto mientras Valentina esperaba sentada en un murito, senté a Valentina, me coloque el casco y salí despacito con ella charlando buscando el motivo de su berrinche. Al avanzar dos cuadras escucho el llamado de una mujer, freno la moto y una mujer me dice ¿Podemos hacerte una pregunta?”, escribió Tania.

El increíble ofrecimiento de la pareja de Candelaria

La rutina diaria de la mujer se volvió atípica, y marcó la vida de Tania y de su hija. La pareja que se había acercado a la madre, le hizo un ofrecimiento que jamás olvidará.

“Respondo que si, pensé que preguntarían una dirección o algo así, me pide que me estacione lo hago sin problemas me quito el casco y espero su consulta, en eso el señor baja del auto para hablar me hace una oferta – ¿Qué decís si te cambio el auto por la moto? Yo rápidamente respondo, no señor disculpe no tengo plata a lo que rápidamente este hombre me contesta: No te estoy pidiendo plata, te vimos con tu bebé y queremos regalarte el auto para que andes con ella..» contó Tania.

“Mi corazón en ese momento se desprendió de mi cuerpo, mi cerebro dejo de procesar y dejé de comprender lo que estaba pasando, no lo podía creer.. hoy hace 6 días firmé los papeles de MI AUTO”, relató con evidente emoción la madre.

El vehículo fue entregado con los papeles correspondientes. Foto: Misiones Online

Agradeciendo profundamente a esta pareja, Tania cerró intentando dimensionar el enorme gesto que tuvo la pareja.

“Un auto, más allá que un bien material es la comodidad de mi hija… Estás personas no me dieron simplemente un auto, estás personas me cambiaron la vida, para mí no es un auto, es dejar de andar con mi bebé en colectivos llenos de gente, es dejar de cargar 25 kg en mis brazos, es que mi hija no se moje, no pase frío y no pase calor cuando tenga que ir a los turnos en el hospital, le dieron a ella la posibilidad de ir a conocer lugares nuevas y poder ir cómodos sin miedo…” escribió Tania.

“Estás personas que para mí son ángeles que los envío dios para bendecirme me cambiaron la vida.. mi corazón explota de felicidad y no me va a alcanzar la vida para agradecerle esto. Dios los va a bendecir siempre…”