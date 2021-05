Las cámaras de seguridad captaron el momento en el cual, un hombre forzando la puerta de entrada, robaba teléfonos y repuestos de un local de reparaciones de celulares de la capital misionera.

Captura de un momento del video de la cámara de sguridad Misiones Online

Así, a horas de la madrugada, un hombre, quien vestía una campera con la escritura de FIFA en la zona de la espalda y llevaba puesto barbijo, forzó la reja de la puerta principal y al ingresar se llevó aproximadamente 10 celulares.

El dueño del local comentó que hizo constar en su denuncia ante la Policía de Misiones el robo de un aproximado de 10 celulares, entre ellos un teléfono celular marca Samsung a20s usado, color negro que no contaba con el vidrio de la cámara trasera; un Samsung J7 Prime, color negro, que no prendía; un Samsung A20; color negro; un Caterpilar S60, color amarillo, plata y negro, el cual era el teléfono celular del local; un Motorola E6 Play, color azul; y demás celulares.

También le robaron repuestos de celulares (módulos de marca Samsung, Xiaomi, Motorola y LG); y un DBR marca Gieli de cuatro canales

“Aparentemente eran dos personas las que robaron, uno entró al local mientras el otro hacía de campana. Lo que más me preocupa es que me robaron celulares de mis clientes y, de atrás del local me sacaron los repuestos que utilizaba para reparar los teléfonos” explicó.

Andrés, dueño del local comercial dijo con angustia “Era mi fuente de trabajo y ahora me toca empezar de vuelta”