Bowling Strike: fiestas clandestinas, desmanes y alcohol son las postales de la reapertura del local

Los vecinos de la zona se hallan cansados de que no se respete la apertura del local para lo que fue habilitado, como bowling, y se tomen atribuciones que no les corresponden. La mayoría de los vecinos que tienen sus domicilios lindantes al local son médicos o enfermeros, que no pueden descansar para volver a trabajar.