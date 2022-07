Una madre de la localidad de Apóstoles denunció que su hijo de 23 años se encuentra luchando por su vida en el Hospital Madariaga de Posadas a raíz de una feroz golpiza por parte de dos hombres. La mujer lamentó que los acusados estuvieran libre, motivo que la llevó a hacer publica la foto de su hijo internado. Cabe destacar que trascendió luego la detención de los dos sindicados.

Se trata de Lucas Centurión, quien el pasado sábado 25 de junio, cuando cumplía sus 23 años, terminó internado por lo que en principio se pensó que era un accidente de tránsito. Sin embargo, mediante cámaras de seguridad y testigos, se trataría de un feroz ataque por dos hombres sobre la avenida Sarmiento.

Cristina Martínez, madre de Lucas, habló y muy angustiada contó que “es cruel llegar a este extremo, el tener que publicar una foto de mi hijo en ese estado, tener que exponerlo de esa manera para que las personas que tienen que actuar hagan algo”.

“Mi hijo fue golpeado por dos animales, lo dejaron en las condiciones que está ahora, pero lo más loco es que le dijeron a la policía que fue un accidente. Hasta el martes tenía la idea de que fue un siniestro vial, después por sus testigos me entere de la verdad” expresó.

Luego de conocer los detalles de lo ocurrido se presentó ante las autoridades policiales en compañía de un abogado y testigos presenciales del hecho, exponiendo a su vez las pruebas de lo sucedido. “Nadie hace nada, las personas que agredieron a mi hijo están en sus casas. Me agarró una impotencia y por eso tuve que hacer público el caso de mi hijo”.

Apóstoles: madre denunció una feroz golpiza que dejó a su hijo al borde de la muerte. Foto: misiones online

Según se pudo reconstruir en base a los relatos de testigos, durante la noche del pasado sábado 25 de junio, Lucas festejaba su cumpleaños en su vivienda junto a sus amigos. En un momento determinado de la noche se dirigieron en dirección a un encuentro de sonido llevado a cabo en Apóstoles.

“Fueron a un negocio a comprar, el cual gracias a Dios tiene cámaras donde muestra que no fue un accidente. Supuestamente mi hijo le rosa el auto a estos señores con su moto, de la nada ellos le empiezan a perseguir, él no quería tener ningún problema de nada. Los hombres querían pelear, como no encontró eso en mi hijo, se va y ellos lo esperan en la esquina, le tiran un palo o una piedra, el cae inconsciente y ahí lo atacan”.

Martínez expuso a los agresores de su hijo en su cuenta de Facebook, se trata de Ramón A. y Jorge V., a quienes aseguró no reconocer, pero tomó conocimiento de las identidades por las personas que estaban presentes aquella noche.

“En las cámaras de seguridad se ve como ellos lo provocan y él se quiere ir. Al otro chico que iba con él atrás, también lo tumbaron y pegaron patadas. No sufrió graves daños porque reaccionó, se levantó y se fue, pero no se había dado cuenta que mi hijo estaba tirado”, explicó.

Contó que fue una joven la que se llenó de valentía y se colocó entremedio del ataque para lograr salvar a Lucas. Además, se comunicó con el 911 y acompañó a la víctima hasta la llegada de las personas y posteriormente, de los efectivos policiales. “Cuando llegó la policía, mi hijo estaba ahogando con su sangre, mientras los delincuentes se estaban yendo”.

El joven se encuentra peleando por su vida, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas. “Ayer tuvimos una noticia esperanzadora, que nos tranquilizó”. El joven sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura en el orbital derecho y en el maxilar superior. Además, tiene contusión pulmonar debido a las patadas que habría sufrido.

“Es cruel exponerlo así a mi hijo, no quiero verlo en esa situación, pero por la impotencia de no saber qué hacer y de necesitar ayuda, decidí publicar la foto del estado en el que está mi hijo. No puedo quedarme con los brazos cruzados esperando todos los días su parte médico. Estos animales tienen que estar presos, pero siguen en su casa”, cerró.