Una mexicana visitó Argentina y se volvió viral por las cosas “raras” que vio en el país

La visita de los turistas es cada vez más recurrente en nuestro país gracias a la devaluación que genera una gran accesibilidad económica para los extranjeros. Más allá de eso, los paisajes, las atracciones, los sitios, museos, todo suma para que Buenos Aires sea una de las capitales más visitadas.

Valery es una mexicana que visitó la Argentina y se hizo viral en TikTok con imágenes de sus viajes. No por los paisajes o sitios visitados, sino por compartir las cosas más raras que vio en su paso por la ciudad porteña.

Una mexicana se llevó una sorpresa de Argentina y se viralizó en TikTok Foto: Instagram/@valeryyortizz

La sorpresa de la mexicana que se volvió viral: “No existe”

Valery visitó Buenos Aires hace un tiempo y guardó las imágenes de su viaje para compartirlas en sus redes sociales. La joven armó un video que subió a TikTok donde compartió las cosas más raras que vio en la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las primeras que marcó fue que no hay baños públicos. “No existen. Puedes pasar al de alguna tienda o restaurante en caso de necesitar hacer algo. Tienen que dejarte pasar porque no es exclusivo para clientes”, dijo, y contó que en México si hay, pero te cobran 5 pesos para entrar.

Una mexicana se llevó una sorpresa de Argentina y se viralizó en TikTok Foto: TikTok / @valortizi

Otras de las “extrañas” cosas para la mexicana tiene que ver con el transporte público: “Si no llegas a tiempo, ya valiste y tienes que esperar otro. Los distinguen por colores y números”. De esta manera dio a entender que en su país los colectivos paran en cualquier lado, según la ciudad, pero rápidamente generó la respuesta de los usuarios argentinos sorprendidos con esto.

Con más de 100.000 reproducciones y 10.000 ‘me gusta’, la gente dejaba su opinión y varias preguntas. “No entiendo, si en México no llegás a tiempo al micro ¿Qué pasa? ¿Te teletransportás?”, ironizó uno de los usuarios, otro detalló la situación, los baños públicos: “Para ir al baño en tiendas y restaurantes, tenés que consumir algo o no te dejan. Quizás sí pero solo por buena onda”.