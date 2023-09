Un comensal inesperado: un oso irrumpió en el picnic de una familia y generó pánico

Un particular y tenso momento quedó grabado para viralizarse en TikTok. Cuando una familia de Nuevo León, México, se encontraba almorzando, recibieron una sorpresiva visita que generó cientos de reacciones y se volvió rápidamente tendencia en las redes.

Los hechos fueron captados en el parque Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García. Allí, una madre y su hijo decidieron hacer un picnic en medio de la naturaleza y tuvieron una inesperada sorpresa por parte de un oso que hizo asustar a todos.

Una familia recibió la visita de un oso mientras almorzaban en un parque mexicano.

Un oso irrumpió el almuerzo de una familia y generó pánico

En un video compartido por WebCas México, se puede ver como una familia fue interrumpida por un oso negro mientras almorzaba unos tacos en el Parque Chipinque.

Mientras el animal disfrutaba de la comida, se puede ver como la mujer se encuentra paralizada y en silencio, esperando que el oso decida irse y tapando del rostro de su hijo para que no tenga mucho más miedo.

En la grabación no se ve que el mamífero haya intentado atacar a las personas hasta que terminó de comer. Luego, la mujer contó: “Después de que le aventé el plato al piso y se bajó, pudimos movernos al baño y regresamos por la basura y hasta las bolsitas se echó”.

Luego del hecho, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones por si llegara a ocurrirle a otra persona la tensa situación de toparse con un oso: No acercarse; No perder la calma; No alimentar al oso; No arrojarle piedras ni objetos; No intentar fotografiarlo; No tomar selfies; No dejar basura a su alcance; No molestarle y alejarse de él lo más posible.