Un argentino salió tercero en el Mundial de Pokémon GO y ganó miles de dólares

Martín Galderisi es el argentino que se estableció como el tercer mejor jugador del mundo del Pokémon GO luego de completar el podio en el mundial que se realizó en Honolulú y por su desempeño se llevó miles de dólares. El juego que se popularizó en 2016 da premios increíbles.

Cuántos dólares ganó el argentino que salió tercero en el mundial de Pokémon GO 2024

La competencia tuvo distintas variantes de juegos de Pokémon durante los tres días que se desarrolló. Desde el tradicional y reconocido juego de cartas, hasta los videojuegos más novedosos. Martín venció al chileno Bastii170 en su último desafió y ahí se aseguró la medalla de bronce.

Tercer puesto Pokémon GO. Foto: Instagram: @martogalde

El argentino que salió tercero en el Mundial de Pokémon GO 2024, ganó un premio de 13 mil dólares y el honor de ser de los mejores jugadores del mundo. En su cuenta de Instagram, @martogalde, subió las fotos del día y agregó en la descripción: “Todavía no me lo puedo creer y creo que será así por un tiempo, ja”.

El argentino consiguió el tercer puesto. Foto: Instagram: @martogalde

Además, fue una gran competencia para los jugadores de Latinoamérica porque el campeón fue Fernando Cifuentes, un chileno de 18 años nacido en Iquique, que ganó 50 mil dólares y la clasificación automática para el mismo torneo que se realizará en agosto de 2025.

Los juegos del Pokémon World Championship

Pokémon TCG

Pokémon VGC

Pokémon Go

Pokémon Unite