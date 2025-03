Se separó de su mujer, tuvo otras citas y le pidió volver por un insólito motivo

En las últimas horas, un video se volvió muy viral en redes sociales y pasó las cinco millones de reproducciones. En él, un hombre cuenta su historia con el amor durante las últimas semanas: separación, citas y reconciliación.

El insólito motivo por el que le pidió volver a su pareja

Dentro de un auto, esperando a que el semáforo se ponga en verde, una voz dice: “Dos semanas me separé, agarré, aproveché, salí y conocí un par de pendejas. La primera pendeja que salí a tomar algo y a comer algo dice ‘holi, amé, amé, estallé, estallé'. La segunda igual, la tercera igual, hermosas, eh. ¿Sabes qué hice? Llamé a mi exmujer y le dije ‘¿podemos volver?’ No soporto la fantasmeada de las pendejas de ahora, no es para mí”.

Le pidió volver a su mujer por un insólito motivo.

Y agregó para cerrar: “Prefiero bancarme a la loca de mi ex, en ese momento, ahora ya estamos de nuevo juntos que ella me dice las cosas de frente. Me dice esto, a los bifes, vamos para adelante o para atrás lo que sea, listo. A la vieja escuela”. El video fue publicado por @mdzol y no tardó en llegar a muchos usuarios de X, antes Twitter.

Los comentarios de la gente sobre el video

La gran repercusión que tuvo la publicación logró que la gente aproveche para dejar su opinión en los comentarios y algunos usuarios señalaron: “Imagínate ser esa mujer y que te separes de tu esposo con el cual estuviste 20 años y el tipo se va con 3 pendejas de 20 y después te pide volver”, “Se quiso hacer el capo con pibas de 20 y literal el dinosaurio no soportó. Las pibas seguro lo tildaron de viejo rancio”, “Pero buscate una de tu edad en vez de criticar pibitas”.