Polémica y sorpresa por el sueldo que tienen los repartidores de aplicaciones: cuánto ganan

En la cuenta @tiempoesoroarg de Instagram, varios repartidos de aplicaciones fueron consultados y revelaron el sueldo que ganan en su trabajo independiente. Ante esto, el video escaló rápidamente y la polémica no tardó en llegar a los comentarios de la publicación.

Cuánto ganan los repartidores de aplicaciones

La publicación consiguió un millón y medio de reproducciones, tuvo casi 20 mil likes y más de 750 comentarios en los que la gente opinó sobre el salario de los repartidores de las aplicaciones. En el video le preguntaron a ocho trabajadores de Pedidos Ya cuánta plata ganaban por mes y respondieron con cifras que a la gente le causó impacto.

Los deliverys de aplicaciones revelaron su salario.

Cada uno de los deliverys respondió una cifra distinta porque varía depende las horas que elija trabajar y la cantidad de demanda que haya en el momento. Algunos contaron que ganan alrededor de $30.000 por día y el promedio es de $200.000 semanales para la mayoría.

Además, todos expresaron que por su trabajo no tienen complicaciones para llegar a fin de mes. Uno destacó que es dueño de su vehículo y todas sus ganancias van para él.

La polémica que estalló en los comentarios

La viralización del video ayudo a que la polémica se instalara en los comentarios. Algunos usuarios dejaron su opinión sobre el sueldo de los repartidores: “Se le rompe algo a la moto y no tienen para arreglarlo”, “Sí, pero tenés que darle, no es tan sencillo”, “Soy repartidor y me enoja que lo publiquen, la mayoría de ahí está mintiendo. Por esta tontería es que más gente se une a la app, y hay cada vez más repartidores y menos demanda, menos pedidos. Coman callados”, “En los comentarios opinan y no trabajan”, “¿Por qué critican laburos ajenos? Al menos no viven de una ayuda social”, expresaron algunos usuarios en la publicación de Instagram.