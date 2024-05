Hacen delivery y revelaron cuánto ganan por mes siendo repartidores: “Podés sacar hasta más de $60.000 por día”

El usuario @tiempoesoroarg le preguntó a más de 10 repartidores de delivery cuánta plata ganan aproximadamente y algunas respuestas sorprendieron a mucha gente y generaron polémica.

Cuánto gana un repartidor por mes

La cuenta de Instagram, @tiempoesoroarg, que sale a la calle a preguntarle a las personas sobre su relación con el trabajo y la vida cotidiana, le preguntó a más de 10 repartidores cuánto dinero conseguían por día y/o mes y respondieron diferentes números.

Contaron cuánto ganan por mes. Foto: Instagram: @tiempoesorog

Las respuestas de los hombres y mujeres, dieron a entender que el sueldo puede ir desde los $450.000 hasta él $1.800.000 de pesos. La cantidad de horas que trabaje por día cada delivery es clave a la hora de entender los resultados. Un joven contó que si trabaja más de 12 horas en la calle puede ganar más de $60.000 pesos diarios.

Contaron las ganancias mensuales. Foto: Instagram: @tiempoesoroarg

En cambio, el sueldo más bajo fue de un joven que señaló que consigue $15.000 diarios, lo que multiplicado por 30 días, sería un total de $450.000 pesos. También, hay que tener en cuenta los gastos que conlleva la profesión: nafta, seguro, patente y comida.

Repercusiones del video sobre el sueldo de los deliverys

El reel subido a Instagram, generó alrededor de 2 millones de visitas, más de 15 mil me gusta y casi 1000 comentarios. Algunas personas respondieron el posteo sorprendidas por la plata que ganan los repartidores: “Dejo de dar clases y me pongo a trabajar de repartidora”, “Mañana dejo de ser enfermero y me pongo a repartir”, “Son millonarios, jaja”.