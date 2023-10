Las mejores reacciones al auto de Javier Milei en el Bailando: “Lávame”

Luego de que se conoció la noticia de la relación entre Javier Milei y Fátima Flórez comenzaron a circular más detalles sobre la pareja del momento, además de que ellos se muestran en público y hacen declaraciones sobre su historia de amor.

La humorista forma parte del Bailando 2023 como una de las imitadoras y siempre que aparece en la pista genera repercusiones con su aparición. Pero el martes lo que más llamó la atención es que fue acompañada del candidato a presidente.

Lo cual no pasó desapercibido para Marcelo Tinelli que no dudó en ir a intercambiar unas palabras con el economista, quien le esperaba a su novia en el auto y no quiso ir al piso del programa, pero sí habló desde la ventana del vehículo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes es un detalle en el auto del candidato, es que el vehículo estaba sucio y los usuarios de las redes sociales rápidamente armaron memes para señalar la suciedad y burlarse del momento.

Los memes sobre el auto de Javier Milei

El ingenio de los usuarios de X (twitter) hicieron que el momento de intercambio entre Marcelo Tinelli y el candidato quedaron marcado por distintos memes sobre la suciedad que mostró el auto de Javier Milei.

memes al auto de Javier Milei Foto: gentileza

memes al auto de Javier Milei Foto: gentileza

“Mira la nave que tenés javo querido pasale un trapito por lo menos”, “la mugre en el techo del auto de Milei”, “un poco de auto en la tierra”, “Lávame sucio”, “Vendo tierra”, fueron algunas de las mejores reacciones de humor y comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

memes al auto de Javier Milei Foto: gentileza t

memes al auto de Javier Milei Foto: gentileza

memes al auto de Javier Milei Foto: gentileza

Una vez más los televidentes se hicieron eco del programa de Marcelo Tinelli en X para mostrar el humor y lo que pasaba mientras el candidato a presidente esperaba a su novia e interactuaba con el conductor.