¿Puede una simple foto revelar el futuro de una relación amorosa? En internet, la respuesta parece ser “sí”, al menos para quienes creen en el llamado Green Line Test, una teoría que se viralizó en TikTok y otras redes sociales como supuesta herramienta para identificar si una pareja está destinada al fracaso. Pero, ¿qué tan real es esto? Spoiler: nada.

¿Qué es el Green Line Test?

La teoría de la línea verde analiza una imagen de dos personas en pareja y traza líneas imaginarias sobre sus cuerpos. El objetivo es observar si alguno se inclina hacia el otro o si mantiene una postura erguida. En teoría, estos ángulos revelarían la “dinámica emocional” entre ellos. Por ejemplo:

Si el hombre se inclina hacia la mujer y ella se mantiene recta, habría un desequilibrio emocional .

Si ambos se inclinan mutuamente, hay conexión .

Si uno se aleja o parece buscar espacio, habría problemas de fondo.

El concepto original surgió en Twitter (ahora X) en 2020 bajo el meme “Don’t Lean In”, y desde entonces se viralizó en TikTok con videos que analizan a celebridades como Kim Kardashian y Pete Davidson, siempre desde una perspectiva sin ningún rigor profesional.

¿Funciona realmente?

No. En absoluto. Expertos en lenguaje corporal ya advirtieron en medios como Newsweek que esta prueba no tiene ninguna validez científica. Afirmar que una relación va a durar o terminar basándose en una sola imagen es, simplemente, imposible desde cualquier disciplina seria. Las fotos no reflejan todos los matices emocionales ni el contexto de una pareja.

Además, la teoría del Green Line Test solo se aplica a parejas heterosexuales, lo que deja fuera una enorme diversidad de vínculos. Y quienes impulsan estos análisis virales en redes no tienen formación en lenguaje no verbal ni psicología.

¿Por qué se vuelve viral entonces?

La respuesta es simple: las redes sociales aman las explicaciones fáciles. En un contexto donde buscamos constantemente entender las relaciones humanas, esta teoría ofrece una “respuesta rápida” a algo que, en realidad, es muy complejo. Y como pasa muchas veces, lo viral no es sinónimo de verdadero.

Entonces… ¿es solo una moda?

Sí. El Green Line Test es más una curiosidad de internet que una herramienta de análisis real. Como muchos otros retos virales, conviene tomarlo como entretenimiento y no como un diagnóstico. Las relaciones humanas no pueden medirse con líneas imaginarias ni conclusiones simplistas basadas en una sola imagen.