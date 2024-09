Aparecieron 7 soles en el cielo de China y lo relacionan con el apocalipsis

Se dio un fenómeno astronómico, pocas veces visto en el cielo de China. Se podían ver 7 soles a la vez en el cielo durante un atardecer. La gente presente lo registró y empezó con las teorías relacionadas con el apocalipsis.

El video del cielo con 7 soles

Chengdu fue testigo de uno de los acontecimientos más impactantes en el último tiempo, y las personas que pudieron registrar el hecho, lo subieron a redes sociales y se viralizó rápidamente. Además, lo relacionaron con la llegada del apocalipsis y empezaron las múltiples suposiciones del caso, aunque todo tiene una explicación.

Aparecieron en el cielo y lo registraron.

Sin embargo, hay una explicación de porque la gente puede visualizar 7 soles en el cielo a la vez. El fenómeno se llama parhelio y no es normal que haga aparecer tanta cantidad de estrellas. No hay muchos registros sobre apariciones suyas y los expertos no pueden saber cuando volverá a suceder.

Qué es el parhelio

El evento solar es una ilusión óptica que se provoca por la refracción de la luz solar en la atmosfera y hace que en condiciones normales la luz viaje en línea recta. Sin embargo, cuándo esto atraviesa en gotas de agua o cristales de hielo, se modifica su camino según la forma y la luz se refleja en diferentes direcciones. Por eso, se vieron 7 soles en el cielo de China.

Según National Geographic, todos los soles que aparecen en las imágenes no son iguales, sino que hacia los costados se ven “estrellas” más chicas.