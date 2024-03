Alzhéimer y alimentos procesados: ¿un riesgo para tu salud? Los científicos opinan

La alimentación es fundamental para los individuos: nos proporciona los nutrientes necesarios para mantener el bienestar general, afecta en nuestro estado de ánimo, representa un papel crucial en la cultura, entre otros. Tan significativa es su importancia que también previene de enfermedades, y como consecuencia, una mala alimentación también facilita que nuestra salud se deteriore y contraer distintas afecciones.

¿Cómo puede afectar una mala alimentación en la salud?

Según el estudio Equilibrium of Dietary Patterns Between Alzheimer’s Disease Patients and Healthy People: A Comprehensive Analysis Using Multiple Factor Analysis and Classification Modeling, llevado a cabo por especialistas de distintas universidades de Australia, investigaron la relación de la enfermedad de Alzhéimer (EA) con el tipo de alimentación que se consume.

Según el estudio, los alimentos procesados están asociados con el alzhéimer. Foto: CNN en español

En el informe, se detalla que dicha enfermedad “es un tipo particular de demencia que actualmente carece de tratamiento y cura definitivos”. El objetivo de este estudio se centró en “examinar los patrones dietéticos diarios de personas con EA en comparación con controles sanos, centrándose en el equilibrio nutricional y su impacto en la EA”.

Por lo tanto, la investigación se basó en evaluar patrones dietéticos de 108 individuos con alzhéimer y 330 sin ningún tipo de enfermedad para identificar alimentos significativamente asociados con la EA.

¿Qué resultados arrojó el estudio?

La investigación arrojó “una fuerte correlación entre el consumo diario de alimentos procesados y productos cárnicos en pacientes con EA. Por el contrario, no se encontró una relación significativa para ninguna categoría de alimentos consumidos diariamente dentro del grupo de control saludable. Alimentos como pastel de carne, hamburguesas, jamón, salchichas, carne de res, pimiento y repollo se identificaron como variables importantes asociadas con la EA”.

Como conclusión, los expertos afirmaron que los alimentos procesados, “especialmente las carnes frías y los alimentos elaborados con carne”, están relacionados con el desarrollo de la EA.

¿Cuáles son los mejores alimentos para combatir el alzhéimer?

Según el portal Cano Health, la dieta DASH (Enfoque Dietético para Detener la Hipertensión) ayuda a bajar la presión arterial y de esta forma, a prevenir el alzhéimer. Se basa en limitar el consumo de los dulces y del alcohol. Además, de restringir el consumo de la sal.

La dieta incluye: