Victoria Villarruel visitó los edificios y la plana mayor de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura

La vicepresidenta electa Victoria Villarruel mantuvo en las últimas horas reuniones con la plana mayor de las fuerzas de seguridad y visitó los edificios de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería y la Prefectura, luego de que esta semana trascendiera que será la titular del PRO, Patricia Bullrich, la designada como ministra del área en el gobierno de Javier Milei.

Según informó la propia vicepresidenta electa, en la jornada de ayer, visitó en primer lugar el departamento central de la PFA, ubicado en Moreno 1502 en el barrio porteño de Monserrat.

”Visita al Departamento Central de Policía. Me recibieron los Comisarios Generales Mato, Giuffra y Rolle. Toda la plana mayor de la Policía Federal, la Banda, Cadetes y los escalafones de Comunicaciones, Bomberos y Seguridad. Gracias por recibirme!”, posteó ayer durante la mañana en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

Por la tarde, Villarruel informó que visitó los edificios Guardacosta y Centinela, ambos ubicado en Retiro, y sedes de la Prefectura y la Gendarmería, respectivamente.

”Visita a la Prefectura Nacional Argentina, al edificio Guardacostas y encuentro con los Prefectos Generales Farinón, Bono y toda la plana mayor en el día de egreso de los Cadetes de la Escuela de Cadetes de Zarate. Vaya para todos los cadetes mis mejores deseos en su carrera!”, publicó en su cuenta de la red social.

A continuación, posteó: “Visita al Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, allí fui recibida por los Comandantes Generales Severino y Lapalma.

Además me dio la bienvenida la plana mayor y me hicieron entrega del Decálogo del Gendarme. Gracias por recibirme Centinelas de la Patria!”, junto a fotos y videos de su recorrida por el lugar.

Las recorridas se conocen luego de que el jueves se confirmara que la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) y titular del PRO, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Milei, el mismo cargo que ejerció entre 2015 y 2019 bajo la administración de Mauricio Macri.

No obstante, la designación fue confirmada por fuentes de La Libertad Avanza pero no fue oficializada a través de la cuenta que la oficina del presidente electo tiene en la plataforma X, por medio de la cual se brindando la información oficia.

Ayer, Villarruel dijo que los ministros del gabinete serán confirmados “a partir del 10 de diciembre” y aseveró que “seguramente” en las próximas horas iba a mantener conversaciones con Bullrich.

”Es normal que haya mucha expectativa sobre quienes van a ser los ministros y el nuevo Gobierno. Los anuncios se harán a partir del 10 de diciembre. La decisión de transmitir eso es del presidente Milei”, dijo Villarruel ayer en declaraciones a la prensa desde el Departamento Central de la Policía Federal.

”No he hablado en las últimas horas con Bullrich. Estamos a contra reloj en todas las áreas, pero eso no implica ningún gesto en particular. Estamos todos trabajando y reuniéndonos. Seguramente en el día de hoy hable con ella”, añadió ayer al ser consultada por la dirigente del PRO que probablemente ocupe el cargo de titular de la cartera de Seguridad.